„Leul”, mulțumit și cu remiza: „Acesta este fotbalul, felicit băieții pentru punctul scos!”

Leo Grozavu, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a declarat la finalul partidei de la Buzău cu Chindia, scor 1-1 (0-0), că își felicită elevii pentru rezultat, deși aceștia au „scăpat victoria printre degete”, târgoviștenii reușind să evite eșecul în ultimele minute ale meciului.

Tehnicianul a spus că, deși are multe probleme de lot și mai are nevoie de întăriri, Sepsi are forța de a trece joi de Spartak Trnava.

„Am scăpat printre degete victoria. N-am mai reușit să avem luciditate, să știm să ne așezăm în teren ca să nu mai facem greșeli. O greșeală făcută mult prea ușor în zona centrală, a fost o pasă de la noi. Ăsta e fotbalul, felicit băieții pentru punctul scos, pentru efortul făcut, pentru că nu e ușor. Jucăm pe temperaturi inumane pentru fotbal, din 3 în 3 zile, într-un moment în care nu putem avea ritm. Va fi dificil de recuperat jucătorii după efortul depus, lotul este foarte restrâns numeric, avem o serie de jucători care deja sunt accidentați de două săptămâni. Acum e foarte greu să facem o echipă competitivă pentru meciul următor, dar trebuie să găsim soluții pentru a ne califica. Am spus și înainte, în momentul de față e 0-0 și sigur că șansele sunt egale. Mai avem nevoie de întăriri, orice jucător valoros are loc la noi în echipă. Au plecat foarte mulți și n-au venit decât câțiva. Cei care au venit sunt departe ca pregătire de ceea ce dorim noi. Eu cred că avem nevoie de jucători care să poată să joace în campionat și în Europa. E foarte greu să ducem așa”, a declarat Leo Grozavu.

Askovski (min.52) și Cherchez (min.87) au marcat cele două goluri ale partidei terminate nedecis la Buzău, scor 1-1. Pentru Chindia acesta este primul punct stagional după eșecul din prima rundă cu Rapid, scor 1-0. De partea cealaltă, Sepsi OSK a acumulat 4 puncte, covăsnenii învingând în prima rundă Academica cu 2-0.