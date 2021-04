„Leul” s-a ținut de cuvânt: „Am fost acuzați că suntem foarte agresivi!”

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins liderul FCSB cu scorul de 2-1 (1-0), în deplasare, la Giurgiu, în etapa a treia a play-off-ului a Ligii 1.

„A fost un meci frumos pentru telespectatori, pentru suporterii noștri a fost și mai frumos. Jucătorii noștri merită toate felicitările, s-au bătut și la final au fost răsplătiți. Am jucat împortriva unei echipe foarte bune, cu jucători de calitate. Nu sunt foarte multe de spus.Am avut mai mult curaj pe faza de atac, am fost mai inspirați. La Sfântu Gheorghe am avut doar două-trei situații. Curaj am avut de la început, nu am avut ce pierde în acest play-off. Am fost acuzați că suntem foarte agresivi…”, a declarat Leo Grozavu.

Sepsi OSK a deschis scorul prin Claudiu Petrila (min.29), cu o lovitură de cap la centrarea lui Branislav Ninaj. Oaspeţii au trecut pe lângă desprindere în min. 43, când Pavol Safranko a şutat pe lîngă poartă, şi în min. 54, când mingea trimisă cu capul de Rachid Bouhenna a fost respinsă de portarul Andrei Vlad.

FCSB a avut o şansă de egalare prin Ionuţ Vînă (46), dar portarul Roland Niczuly a respins. Roş-albaştrii au egalat prin Octavian Popescu (68), la capătul unei acţiuni cursive de atac. În min. 74 s-a petrecut un moment confuz, când arbitrul Sebastian Colţescu a dictat penalty pentru gazde la un duel între Florin Tănase şi portarul Niczuly, dar peste câteva secunde a revenit asupra deciziei şi i-a arătat cartonaşul galben lui Tănase pentru simulare. Fundaşul Bogdan Mitrea (81), fost jucător la FCSB, a marcat golul victoriei echipei covăsnene, în urma unei faze fixe.

Aceasta este prima victorie pe care o obţine Sepsi OSK pe terenul formaţiei FCSB.