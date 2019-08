Liam Hemsworth, mărturisiri neașteptate după ce s-a aflat că el și Miley Cyrus divorțează. Ce i-a transmis cântăreței

Liam Hemsworth a făcut mărturisiri neașteptate astăzi, la câteva zile bune după ce s-a aflat că el și Miley Cyrus divorțează. Actorul australian i-a transmis un mesaj profund îndrăgitei cântărețe, iar apropiații și susținătorii lor le-au trimis amândurora mesaje de încurajare în această perioadă delicată pe care o traversează cei doi. De altfel și artista americană a făcut publică o postare cu subînțeles.

Citește și: Imagini de infarct! Miley Cyrus a pozat complet goală

Liam Hemsworth, mărturisiri neașteptate după ce s-a aflat că el și Miley Cyrus divorțează

Starul din “Hunger Games” a urcat pe contul său de Instagram o fotografie superbă făcută la un apus pe plajă, iar printre rândurile pe care le-a scris la imagine se numără și câteva gânduri pentru cea care încă îi este soție: “Bună, tuturor. Acesta este o informate în care vă spun că Miley şi cu mine ne-am separat recent şi îi doresc doar sănătate şi fericire de acum înainte. Este un subiect privat și nu am făcut și nu voi face niciun comentariu pentru niciun jurnalist sau pentru vreo publicație. Orice citat care îmi este atribuit este fals. Pace și Iubire”.

Miley Cyrus, mesaje cu subînțeles după anunțul divorțului de Liam Hemsworth

În ultimele două zile, Miley Cyrus a făcut publice trei mesaje cu subînțeles: “Life’s a climb… but the view is great (n.r.: Viața este ca un loc greu accesibil… dar priveliștea este minunată)”, “New day. New adventure (n.r.: O nouă zi. O nouă aventură). 💚”, “Don’t fight evolution, because you will never win. Like the mountain I am standing on top of, which was once under water, connected with Africa, change is inevitable (…) . (n.r.: Nu lupta împotriva evoluției, pentru că tu nu vei câștiga niciodată. Asemenea munților, eu stau deasupra a ceea ce a fost cândva sub apă, conectată cu Africa, schimbarea este inevitabilă )… 💙”.