Libelula lui Speak, mărturisire-bombă la emisiunea lui Cătălin Măruță: “Sunt însărcinată”

Libelula și Speak se iubesc oficial de aproape un an și jumătate, iar astăzi, este o zi specială pentru focoasa brunetă! Ștefania și-a lansat videoclipul piesei "Veneno" în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță. În timpul dezvăluirilor despre cum au decurs filmările clipului, artista a făcut o dezvăluire-bombă. E drept, în limba spaniolă – pe care a învățat-o special ca să poată scoate noul single.

Ștefania lui Speak, mărturisire-explozivă în emisiunea lui Cătălin Măruță

Pentru videoclipul melodiei "Veneno", Ștefania a stat ore întregi pe platourile de filmare, iar iubitul ei nu a lipsit de acolo și a fost de mare ajutor. La un moment dat, în timp ce povestea, Libelula lui Speak, așa cum mai este cunoscută vedeta, a spus: "Estoy embarazada", care înseamnă "Sunt însărcinată". Atât prezentatorul, cât și iubitul Ștefaniei, care era în culisele emisiunii au fost foarte surprinși de declarația cântăreței.

“(…). Noi femeile suntem fatale, suntem veninul bărbaţilor şi vă cucerim prin ceea ce facem. Avem cam un an şi şase luni, dar cred că avem un an de relaţie. Am învățat spaniolă pentru acest single. Adică am învățat multe, eu neștiind nimic.

Estoy embarazada (n.r.: «Sunt însărcinată» )”. Nu e “embarazada (n.r.: «nu sunt însărcinată»)”. (…). A fost foarte ciudat, pentru că că tipul cu care am filmat, care îmi este prieten, nu prea mă atingea și, la un moment dat, a strigat Speak: «Atinge-o, mă, că nu se vede pe cameră» (…). E și managerul meu, pe lângă faptul că îmi este iubit”, a povestit tânăra artistă în cadrul emisiunii “La Măruță”.

“Nu pot să cred! Tu nu ai înțeles: e embarazada «n.r.: e însărcinată»”, a reacționat Cătălin Măruță.

După câteva minute bune, Ștefania a mărturisit că nu e adevărat. Ea și Speak nu se pregătesc să devină părinți.

“Hai Lasă-mă! Nu e!… atâta știe… Nu cred… e embarazada «n.r.: e însărcinată»? Atât știa ea.”, a spus Speak după ce a auzit declarațiile iubitei sale și ale prezentatorului.

Odată ce veți da play la clipul de mai jos, puteți asculta cea mai nouă melodie a Ștefaniei. Versurile sunt în spaniolă, iar ipostazele în care apare iubita lui Speak sunt pur și simplu incendiare.