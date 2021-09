George Simion a făcut o postare publică, pe rețelele de socializare, în care a adus acuzații dure la adresa premierului, dar și a autorităților clujene, pentru organizarea UNTOLD. Contactat de reporterii CANCAN.RO, politicianul a avut însă o atitudine diametral opusă, la doar o zi de la postarea din social media. Nu doar că nu a mai criticat organizarea festivalului, ba chiar a lăudat autoritățile pentru că au permis desfășurarea acestuia.

George Simion, liderul AUR, a „desființat” organizarea festivalului Untold, în plină pandemie. Deputatul a postat, pe Facebook, că este inadmisibilă permiterea organizării unui astfel de eveniment și i-a acuzat în mod direct pe premierul Florin Cîțu și pe primarul orașului Cluj Napoca, Emil Boc.

„Nicio activitate nu mai trebuie blocată de așa-zisele norme sanitare”

Contactat de jurnaliștii CANCAN.RO, George Simion a șocat însă cu reacția sa! Liderul AUR ne-a spus că militează pentru libertate și că organizarea festivalului de la Cluj nu încalcă, din punctul său de vedere, normele sanitare în vigoare:

„Niciuna (n.r.: nu încalcă niciuna dintre normele sanitare). Așa e, nu ar trebui să fim blocați din activitatea noastră curentă. Ar trebui să ne desfășurăm viața de zi cu zi așa cum am făcut-o de sute de ani. Așa că toate festivalurile trebuiau lăsate să se desfășoare, la fel cum trebuie lăsate școlile să se desfășoare cu prezență fizică. E bine că s-a desfășurat Untold, e bine că s-a desfășurat Electric Castle. Trebuia să se desfășoare atunci când erau programate inițial.

La fel ne dorim și pentru elevii din toată țara. Noi suntem de părere că nicio activitate nu mai trebuie blocată de așa-zisele norme sanitare, care nu aduc niciun rezultat. Oricum trebuie să trecem prin boală, oricum au anunțat că 70% din țară ori s-a vaccinat, ori este imunizată natural. Așa că nu mai trebuie să ne supună copiii la ce i-au supus în ultimii doi ani”, a declarat George Simion, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

George Simion, schimbare bruscă de atitudine: „Nu am nimic împotriva faptului că zeci de mii de oameni stau lipiți unii de ceilalți”

Mai mult decât atât, după ce și-a exprimat în mod clar opinia, George Simion a precizat că evenimentul din weekendul acesta a fost o manifestare normală. Consideră că ar trebui să revenim la viața pe care o trăiam înaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19, în ciuda faptului că numărul de cazuri e în plină creștere.

„Tocmai asta vreau să transmit, că eu nu am nimic împotriva faptului că zeci de mii de oameni stau lipiți unii de ceilalți. E normal, trebuie să se întâmple asta și pe arenele sportive, trebuie să se întâmple peste tot. Nu ne putem bloca viața încă zece ani de acum înainte. Nu ne putem pune pe pauză viața din cauza unui virus care nu are o rată de mortalitate atât de mare pe cât se anunța la început.

Ce nu mi se pare normal este să aibă de suferit elevii și să aibă de suferit drepturile fundamentale pentru noi. Ori dreptul la educație este un drept fundamental, dreptul la libera circulație este, la fel, fundamental și este îngrădit. Poți călători doar dacă îți faci test sau dacă ești vaccinat”, a mai spus politicianul.

”Ce voiați, să poarte mască?”

George Simion chiar ia apărarea celor de prezenți la festival, care nu au purtat mască de protecție.

”Eu am prieteni care au participat la Untold și mi-au spus că a fost destul de deranjant să îți faci test PCR, să stai să fii controlat. Am înțeles că au fost controlați de vreo patru sau cinci ori. Nu e normal să încurci un act cultural, până la urmă, depinde de fiecare ce muzică ascultă, electrică, rock, hip-hop, populară și așa mai departe. Am văzut că s-au aplicat fel și fel de norme. Că nu le-au respectat oamenii în totalitate…

Ce voiați, să poarte mască? Vă dați seama, ce aberație, să poarte mască la un concert unde sunt 20.000 de oameni unul lângă celălalt. Sunt oameni tineri care își asumă participarea la concert, lăsați-i să își asume, nu să vină după aceea DSP-ul, să dea amenzi. Asta e o prefăcătorie!”, ne-a mai spus liderul AUR, George Simion.

Întrebat care este părerea sa în legătură cu o posibilă creștere bruscă a numărului de îmbolnăviri, cauzată de pariciparea în masă la evenimentele din ultima perioadă, politicianul a precizat: „Nu sunt medic epidemiolog și 99.99% dintre români nu sunt medici epidemiologi, deci nu putem spune. Ce pot spune e că, dacă am avea de ales între a ne bloca în continuare viața, a ne opri modul de viață normal și a alege să avem mai mulți oameni trecuți prin boală, oameni care își asumă să se îmbolnăvească, cu siguranță aș opta pentru libertate. Noi optăm pentru libertate”.

Liderul AUR se bucură de organizarea UNTOLD, dar critică SAGA festival, din București

George Simion consideră că nu ar trebui luate măsuri împotriva participanților și, deopotrivă, organizatorilor evenimentului din Cluj-Napoca. Totuși, se pare că un nou nume a apărut pe lista neagră a omului politic. Acesta „tună și fulgeră” atunci când vine vorba despre un alt festival, organizat în Capitală.

„Ar fi o ipocrizie (n. red.- să fie trași la răspundere participanții la eveniment sau organizatorii Untold) din partea autorităților. Să își asume decizia până la capăt, atât timp cât au permis desfășurarea festivalului. Să accepte și deschiderea școlilor și să ne continuăm viața în mod normal. Să nu facă pe fetele mari că «vai, domnule, nu au purtat oamenii măști». Sunt total împotriva oricăror repercusiuni pe care ar putea să le ia bravele noastre autorități împotriva celor care au participat.

Am o problemă cu SAGA, în schimb. Am fost alertat de foarte mulți locuitori din Nordul Bucureștiului, mi-au scris foarte mulți că nu au putut dormi vineri și sâmbătă noapte. Atât timp cât organizezi un astfel de festival, te gândești și la locuitorii din zonele respective. A fost insuportabil nivelul de decibeli dincolo de două-trei noaptea, nu au putut dormi. E în regulă când evenimentele se fac în oraș, dar când îi respectă și pe ceilalți cetățeni”, a explicat George Simion.

”Nu am primit sesizări din partea locuitorilor din Cluj!”

„Nu mă pricep, nu sunt în domeniu ca să îmi dau o părere avizată. Cu siguranță, nu am primit sesizări din partea locuitorilor din Cluj-Napoca legat de Untold. Orice eveniment care presupune mulți oameni aduce și beneficii economice respectivei localități, iar eu sunt de acord cu organizarea a fel de fel de evenimente culturale și sportive, de cât mai multe evenimente culturale și sportive. Fără a aduce, în schimb, mari prejudicii oamenilor din respectivele localități. Ori, din toate sesizările pe care le-am primit, se pare că SAGA asta a reușit să facă, din nefericire pentru locuitorii din Nordul Capitalei.

Nu am primit semnale că nu ar fi fost în regulă (n.r.- organizarea Untold), în afară de autoritățile care vor să arate că sunt pe fază. Nu văd de ce nu ar fi fost în regulă”, a mai adăugat George Simion, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

George Simion critică autoritățile din România pentru acțiunea antidrog de la Cluj: „Instituțiile statului funcționează doar când presa este foarte atentă”

După ce CANCAN.RO v-a prezentat detalii despre acțiunea antidrog care s-a desfășurat în ultimele zile, în Cluj-Napoca, l-am întrebat și pe liderul AUR, George Simion, cum comenteză situația. Politicianul mărturisește că a fost surprins de atitudinea autorităților, dat fiind faptul că substanțele interzise reprezintă o problemă în țara noastră de ani buni. În încheiere, deputatul a declarat că se bucură de organizarea Untold. Contrar opiniei sale de pe Facebook, Simion a avut cuvinte de laudă la adresa organizatorilor și a autorităților locale.

„Peste tot în societate consumul de diferite substanțe este o problemă, acum nu știu de ce au vrut autoritățile să facă mai mult decât făceau înainte. De multe ori, instituțiile statului român funcționează doar atunci când presa este foarte atentă și preocupată de un anumit caz, din păcate, și nu în mod regulat, nu zi de zi. Asta mi se pare o problemă (…)

Încă o dată, e bine că s-a desfășurat Untold-ul, trebuie să se desfășoare și școlile, în format fizic. Asta spunem noi, optăm pentru libertate. Îi felicit și pe organizatori, felicit și autoritățile că au luat decizia desfășurării Untold-ului, mai departe o să încerce sigur Guvernul central să se certe cu autoritățile locale și să paseze vina de colo-colo, dar nu văd care ar fi aceea. Trebuie să ne obișnuim să ne ducem viața în mod normal, să renunțăm la frica asta care ne-a fost inoculată”, a declarat George Simion, în încheiere.

