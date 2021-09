Vor să stopeze traficul de stupefiante și se lasă cu dosare grele! Număr record de polițiști antidrog sub acoperire la UNTOLD!

Sute de vedete din showbiz, precum și oameni din toată țara și nu numai, au așteptat cu sufletul la gură marea revenire a festivalului UNTOLD, mai ales în contextul în care, din cauza pandemiei, anul trecut nu a putut avea loc. CANCAN.RO a aflat că Poliția Română a trimis un număr record de agenți sub acoperire pentru a reuși să combată traficul cu droguri. Polițiști au informații că la festival va fi un număr record de kilograme de stupefiante, dar și de dosare pentru traficare.

Se pare că nu toți cei care merg la UNTOLD o fac doar pentru a asculta cei mai tari artiști. UNTOLD nu mai este doar despre muzică, ci și despre încălcarea legilor! În acest an se desfășoară o operațiune antidrog fără precedent! CANCAN.RO vă aduce la cunoștință faptul că sursele din cadrul Poliției dezvăluie că numărul de kilograme de droguri destinate vânzării la festivalul UNTOLD, ediția din 2021, depășește orice așteptare!

Tot noi vă spunem, în exclusivitate, că organele de Poliție au trimis un număr foarte mare de polițiști sub acoperire și se estimează că se va lăsa cu cel mai mare număr de dosare pentru trafic de droguri pe tot anul 2021.

Unul dintre fondatorii UNTOLD a fost trimis în judecată pentru trafic!

Sorin Gadola, unul dintre fondatorii festivalului UNTOLD, a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri. În același dosar este implicat și Mircea Ionuţ Morariu, administrator al Untold SRL, compania care se ocupă de administrarea festivalului din Cluj.

Sorin Gadola a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu, iar Ionuț Morariu se află sub control judiciar. DIICOT Cluj a finalizat dosarul în care îi anchetau pe Sorin Gadola pentru consum de droguri și pe Mircea Ionuț Morariu, dealer-ul acestuia. Potrivit anchetatorilor, timp de trei ani, fondatorul UNTOLD și-a procurat cannabis de la Morariu. Acesta ascundea drogurile într-o casă de vacanță a familiei. Activitatea infracțională a celor doi a fost descoperită de către un investigator sub acoperire, care a aflat de prietenia dintre Morariu și Gadola.

„În perioada primăvara anului 2015- aprilie 2018, de la persoane necunoscute, în mod repetat, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, MORARIU MIRCEA IONUȚ a procurat droguri de risc – cannabis – de multe ori, în scopul comercializării. În perioada primăvara anului 2015- februarie 2018, în mod repetat, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, MORARIU MIRCEA IONUȚ. a vândut/oferit droguri de risc şi de mare risc mai multor persoane”, arată procurorul Emanuela-Varara Oltean, potrivit ziardecluj.ro.

„În perioada primăvara anului 2015- luna februarie 2018, MORARIU MIRCEA IONUȚ. i-a vândut droguri de risc – cannabis – lui GADOLA SORIN, cu preţul de 50-60 de lei/gram, o dată/săptămână, câte 5 grame de fiecare dată, cu unele intermitente, care au durat în total cel mult 9 luni (în care intră şi perioada în care cei doi au urmat un tratament de dezintoxicare la o clinică)”, se arată în rechizitoriu.

De la fondatorul UNTOLD, Morariu a obţinut suma de 25.000 de lei. Anchetatorii susțin că dealer-ul livra droguri și „la domiciliu”. Dependența de droguri a lui Gadola ar fi crescut în ultimul an, acesta începând să consume și timbre LSD, mai arată sursa citată. (Citește și Cele mai periculoase droguri care se vând în cluburi)

UNTOLD, pentru prima dată în România în 2015

UNTOLD a fost, la prima ediţie, în 2015, cel mai premiat festival din lume. Best Major Festival 2015 şi Brand of the Year 2015 au fost doar două dintre distincţiile primite de eveniment, despre care au scris BBC, CNBC, Time sau The Guardian. Prima ediţie a festivalului a avut loc între 30 iulie şi 2 august 2015, an în care Cluj-Napoca a fost Capitala Europeană a Tineretului.

De-a lungul celor patru zile de festival, au participat, în medie, peste 75.000 de oameni pe zi. Alături de Armin van Buuren, Avicii, David Guetta, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike şi Tom Odell, au mai urcat pe scenă alţi 150 de artişti. 15% din totalul de participanţi au fost turişti străini, topul vânzărilor de bilete pe ţări conturându-se în felul următor: Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Franţa, Italia, Ungaria, Austria, Moldova, Olanda, Danemarca, Japonia.

Cea de-a doua ediţie a festivalului UNTOLD s-a desfăşurat între 4 şi 7 august 2016. Tiesto, Hardwell, Afrojack, Armin van Buuren, Martin Garrix, Faithless, Scooter, Nervo, Parov Stelar, Lost Frequencies, James Arthur şi alţi aproape 150 de artişti au făcut un adevărat show pe cele 10 scene amplasate pe Cluj Arena. Nu mai puţin de 300.000 de persoane, dintre care 30.000 din străinătate, au fost prezente la evenimentul muzical de anul trecut.

“Festivalul Untold aduce mari beneficii Clujului”

Experții în imobiliare susțin că orașul Cluj este scump, chiriile fiind peste cele din București și Timișoara, dar că nu se poate vorbi de o creștere generalizată, ci de un fenoment limitat, timp de trei, patru zile, durata Untold.

“Festivalul aduce beneficii mari Clujului, dar vine la pachet și cu un fenomen speculativ în acea perioadă. Un oras de 300.000 de locuitori este asaltat de cateva zeci de mii de turiști în acel interval. Evident, orașul nu are o capacitate atât de mare de cazare și nici nu beneficiază de investiții în infrastructura de turism, pentru că UNTOLD e odată pe an, deci nu ar fi sustenabil. Asistăm așadar la o explozie a chiriilor pe termen scurt în acel interval. Legenda vorbește și despre practica de a închiriera un apartament cu 3 camere cu 1.000 de euro pentru 3-4 zile, și că mulți clujeni se mută în acea perioadă pentru a-și promova spațiile locative pe platformele de închiriere în regim hotelier”, a explicat Daniel Crainic, marketing manager al imobiliare.ro.