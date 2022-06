Lidia Buble a dat cărţile pe faţă! Ce a putut să spună despre Răzvan Simion la mai bine de doi ani de la despărțire

Lidia Buble a dat cărţile pe faţă! Artista şi Răzvan Simion au avut o relaţie de cinci ani, iar vestea separării a venit ca un şoc pentru toată lumea. La doi ani de la despărţire, cântăreaţa a vorbit despre fostul său partener. Iată ce a putut să spună despre vedeta de la Antena 1.

Lidia Buble a trecut prin multe schimbări de-a lungul carierei sale. Dacă la început era o tânără destul de timidă care îşi spunea cu greu punctul de vedere, în prezent este mult mai îndrăzneaţă. Situaţiile prin care a trecut au schimbat-o şi i-au dat curaj să spună lucrurilor pe nume.

Pe lângă vocea sa, frumoasa blondină a devenit cunoscută publicului şi datorită relaţiei cu Răzvan Simion. Deşi la început a fost aspru criticată, Lidia Buble nu s-a lăsat afectată de gurile rele şi şi-a trăit viaţa aşa cum a dorit. Cei doi au ajuns într-un final la despărţire, însă au rămas în continuare în relaţii bune, mai ales că prezentatorul de la Antenă i-a fost manager.

Chiar şi în prezent, Lidia îl apreciază foarte mult pe Răzvan și, de fiecare dată când are ocazia, are de spus numai cuvinte de laudă la adresa lui.

„Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate”, a spus Lidia Buble în cadrul emisiunii „Duet cu Alexandra”.

Cât de greu i-a fost Lidiei Buble la începutul carierei

Piesele sale însumează sute de milioane de vizualizări, însă începuturile în showbiz nu au fost tocmai simple. Interpreta a muncit cot la cot alături de tatăl său pentru a-și câștiga propriii bani, după care, la o vârstă fragedă, s-a lansat pe scena muzicală autohtonă.

Restul e istorie, iar faima nu a schimbat principiile artistei, chiar dacă, în faza incipientă a carierei, a întâmpinat ușoare impedimente.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența. Poți să fii frumoasă și dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt!

Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că «Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis «Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!» Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment!

Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile, oamenii frumoși pe care îi păstrez lângă mine. Așa că îl iau ca pe o calitate, mă mândresc cu el!”, a declarat Lidia Buble pentru CANCAN.RO.