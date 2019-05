Lidia Buble a spus tot: ”Mai mult în centimetri…”

Lidia Buble este într-o formă de zile mari, dar și trudește pentru asta. Artista a explicat ce face pentru a avea o formă fizică foarte bună. Ea a mărturisit că merge frecvent la sala de sport, în ciuda programului extrem de aglomerat.

„Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv. Îmi place foarte mult sportul…

La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, mergeam prin ţară… Dar m-am reapucat. Dacă nu ajung zilnic, cel puţin de cinci ori pe săptămână tot ajung”, a declarat Lidia Buble la emisiunea Star matinal, de la Antena Stars.

Lidia Buble a prins bughetul miresei

Una dintre surorile vedetei s-a căsătorit. Toată familia s-a reunit în cea mai importantă zi din viața Dianei și a petrecut până dimineață. Sora artistei, Diana, a avut parte de o nuntă de vis. Sute de invitaţi au fost prezenți, iar atmosferă a fost una de poveste. Cel mai emoționant moment a fost cel din biserică. În timpul slujbei, Lidia a trăit la intensitate maximă fiecare moment. Mai mult decât atât surorile Buble au creat un moment magic atunci când au început să cânte împreună.

După ceremonia religioasă, a început petrecerea la restaurant. Toată lumea s-a distrat pe cinste, iar spre finalul serii cea care a avut parte de o surpriză a fost chiar Lidia Buble. Aruncatul tradiţional al buchetului a fost înlocuit cu un concurs, iar când credea că nu are nicio şansă dorința i s-a îndeplinit.

„Dă-i drumul. Mă mărit, măi! Doamne, deci nu pot să cred. Am zis că nu o să am nicio şansă. Dacă îl arunca, rupeam tot, muşcam din ele, făceam tot posibilul. Am aici gaşca care era instruită foarte bine. Dar aşa? Chiar aşa? În halul acesta să fiu? Mamă, cât de tare! Nu pot să cred. Sunt şocată”, a scris Lidia Buble pe Instagram