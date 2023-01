Lidia Buble, dezvăluiri cutremurătoare! Trauma care i-a marcat copilăria: „Știam că am omorât-o”

Lidia Buble are o relație bună cu toți frații și surorile sale, însă de Lori, sora ei mai mică, o leagă ceva special. Artista a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, ce s-a întâmplat între ele două, în urmă cu mulți ani. Povestea este una tragică, însă cu un final fericit. Întâmplarea a marcat-o profund pe Lidia Buble.

În cadrul unui podcast, Lidia Buble a vorbit despre un episod traumatizant din viața ei, care i-a marcat copilăria. Pe vremea când avea doar 10 ani, Lidia Buble a crezut că a produs o tragedie în sânul familiei sale. Deși nu avea voie, Lidia Buble a vrut să se joace cu Lori, sora ei care se născuse în urmă aproape 3 luni. Artista a așteptat momentul în care mama sa nu a fost atentă și s-a strecurat în camera bebelușului.

Lidia Buble a început să se joace cu sora sa exact cu ar fi făcut-o cu o păpușă. O arunca în sus și o prindea, însă în cele din urmă a scăpat-o pe gresie. Fetița imediat s-a învinețit, iar artista a fost sigură că și-a omorât sora.

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi. Când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță. Mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special. A intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori. O iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami. A fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor…Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit.(…)” , a declarat Lidia Buble.

(CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE DĂ CĂRȚILE PE FAȚĂ! CE SPUNE DESPRE CĂSĂTORIE ȘI COPII: „N-AM SIMȚIT NICIODATĂ…”)

Lidia Buble a fugit de acasă

După ce și-a alertat părinții, Lidia Buble nu a mai putut suporta presiunea și a fugit de acasă. Era extrem de speriată pentru că i-a făcut rău surorii sale și credea că părinții o să îi fac și ei rău. Așa că a stat ascunsă afară până după miezul nopții, când și-a făcut curaj sa meargă acasă. Spre surprinderea ei, părinții nu au certat-o și doar s-au bucurat că Lori a scăpat cu viață.

„Eu am fugit de acasă. M-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2. Nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora. Când m-am întors, mă așteptam ca tata să mă arunce de la etaj. Tata m-a primit și m-a pupat pe frunte. Nu știam ce s-a întâmplat.

Tata cu mama și Lori au fugit la spital. Tata i-a rugat să facă o ecografie. Medicii au refuzat și i-au spus să se ducă acasă și să nu moară în spital. Până la urmă, au făcut radiografia și avea capul crăpat sau spart, nu mai știu. Au plecat acasă și tata i-a promis mamei că nu o să pățească nimic. Au început să se roage și să o ungă cu untdelemn si apoi au mers din nou la spital. Au cerut să i se mai facă o radiografie. Medicii nu au vrut fiindcă era periculos, dar tata a semnat pentru ea. Când au văzut rezultatul radiografiei nu le-a venit să creadă. Lori nu mai avea nimic, era perfect sănătoasă.”, a mai spus Lidia Buble.

(VEZI ȘI: LIDIA BUBLE A IZBUCNIT ÎN LACRIMI PE REȚELELE DE SOCIALIZARE. ABIA ACUM A PRINS CURAJ SĂ POVESTEASCĂ PRIN CE A TRECUT ÎN ULTIMA PERIOADĂ: ”AVEA DOUĂ MARI PROBLEME DE SĂNĂTATE”)