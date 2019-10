Lidia Buble, ipostază de infarct pe Instagrasm! Artista s-a pozat în lenjerie intimă.

În ultima vreme, Lidia Buble a adoptat un mod de viață sănătos, merge aproape zilnic la sală și face diferite tratamente corporale pentru a avea o siluetă de invidiat. Artista se simte extrem de bine în pielea ei și nu ezită să le arate și fanilor acest lucru. Lidia Buble s-a fotografiat în lenjerie intimă, iar fanii au rămas mască. (CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE A FĂCUT MARELE ANUNȚ! IUBITA LUI RĂZVAN SIMION SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MAMĂ)

Lidia Buble s-a luptat cu depresia

Lidia Buble este o fire pozitivă, energică și mereu cu zâmbetul pe buze. Puțini însă sunt cei care știu că artista s-a luptat cu depresia. Lidia Buble s-a luptat mult timp cu depresia. Începutul carierei sale nu a fost deloc ușor deoarece artista a avut de suferit din cauza răutăților celor din jur. Iubita lui Răzvan Simion a fost jignită în fel și chip. În ciuda faptului că s-a simțit mereu bine cu ea însăși, la un moment dat, încrederea în sine i-a fost zdruncinată.

Lidia Buble a făcut niște dezvăluiri dureroase. (CITEȘTE ȘI: DANIEL BUZDUGAN LE-A ÎNCHIS GURA RĂUTĂCIOȘILOR, DUPĂ FOTOGRAFIA POSTATĂ CU LIDIA BUBLE: ”AVEA ȘI CHILOȚEI ȘI…”)

“Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas. La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă “Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie?”

Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”, a povestit Lidia la emisiunea “De vorbă cu Ana”.