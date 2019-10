Lidia Buble a făcut marele anunț! Iubita lui Răzvan Simion se pregătește să devină mamă

Provenită dintr-o familie cu mulți copii, frumoasa Lidia Buble își dorește, la rândul ei, să devină – cât mai repede – mamă. Ea și Răzvan Simion formează un cuplu frumos și invidiat, iar perspectiva de a deveni părinți îi încântă.

Vedeta mărturisește că este ”disperată” atunci când vine vorba despre copii și a dezvăluie că nu se mulțumește doar cu unul sau doi.

”Când vine vorba despre copii sunt disperată. Nu-mi doresc un copil, nici doi, nici trei, nici zece, nici unsprezece, nici doisprezece, mai mulți”, a spus Lidia Buble pe InstaStory. Lidia Buble, tragem concluzia, este din ce în ce mai nerăbdătoare să devină mămică, fanii așteptând ca ”marele anunț” să fie făcut cât mai repede.

Lidia Buble s-a luptat cu depresia

Cu mai multă vreme în urmă, frumoasa Lidia Buble a făcut și alte dezvăluiri dureroase, spunând că s-a luptat cu depresia.

“Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas. La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă “Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie? Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”, a povestit Lidia la emisiunea “De vorbă cu Ana”.