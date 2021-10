Lidia Buble nu a trecut proba cântarului! Câte kilograme s-a îngrășat artista în Asia Express. „Este enorm! Mănânc foarte mult”

Lidia Buble nu a trecut proba cântarului în Asia Express. De la începutul competiției și până în ultima etapă din Turcia, artista a adunat câteva kilograme în plus. Cifrele afișate de cântar au luat-o prin surprindere pe Lidia Buble.

În ultima ediție e emisiunii Asia Express, Lidia Buble și sora sa au ajuns la „Cursa pentru ultima șansă”. Cele două au luptat alături de Lorelei Bratu și Zarug și Patrizia Paglieri și Francesco pentru un loc în următoarea etapă. În cadrul uneia dintre probe concurenții au trebuit să se cântărească, iar Lidia Buble a fost surprinsă de ce a arătat cântarul. (CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE N-ARE NEVOIE DE AJUTORUL BĂRBAȚILOR! ARTISTA ȘI-A „SUFLECAT” MÂNECILE ȘI S-A DESCURCAT SINGURĂ!)

Când s-a urcat pe cântar Lidia Buble a observat că are 58,4 kilograme, semn că de când a ajuns în Asia Express formele ei s-au mai rotunjit. Artista a declarat că la intrarea în competiție avea 53 de kilograme, fapt ce înseamnă că s-a îngrășat cu 5 kilograme.

„Nuu! Nu cred! Și m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit în Turcia. Mie mi s-a făcut rău. M-am îngrășat 5 kilograme. Leșin! Doamne ferește, 58,4 kilograme. Este enorm! Mănănc foarte mult de când am venit în Turcia, cerșesesc încontinuu”, a spus Lidia Buble la Asia Express.

Lidia Buble, aspru criticată

Lidia Buble a răbufnit pe rețelele de socializare după ce numeroși internauții au criticat-o pentru felul în care a acționat în cadrul competiției Asia Express. Aceasta a fost acuzată că nu a jucat corect și le-a dat replica tuturor.

Se pare că numeroși internauți au acuzat-o că nu este fair play, din cauza faptului că de mai multe ori a furat mașinile colegilor ei la autostop. După ce a primit numeroase reacții negative, Lida Buble le-a dat tuturor replica și a explicat cum au stat lucrurile de fapt.

„Încetați o dată pentru totdeauna cu furatul de mașini, pentru că în Asia Express nu există furat de mașini. Există dacă șoferul își dorește să ia o echipă sau alta. Noi întotdeauna întrebam: ”Ați oprit pentru noi sau pentru altă echipă?”.

N-am vrut până acum să intru în discuția asta pentru că nu-mi place să mă cert și am văzut că o parte dintre voi erați foarte revoltați pentru că uneori poate părea că noi furam mașini, dar trebuie să înțelegeți că nu puteți vedea tot ce se întâmplă acolo. Nu au timp să dea tot”, a spus Lidia Buble.

(VEZI ȘI: LIDIA BUBLE SE CONFRUNTĂ CU PROBLEME DE SĂNĂTATE, DUPĂ EXPERIENȚA ”ASIA EXPRESS”)