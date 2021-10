Dacă mai era nevoie de încă o demonstrație a faptului că este o femeie puternică și independentă, cu siguranță, aceasta este! Lidia Buble nu pare să aibă nevoie de ajutorul bărbaților atunci când vine vorba de bolidul de lux pe care-l conduce. CANCAN.RO a întâlnit-o pe cântăreață în benzinărie, la pompă, fără fițe și figuri!

Zilele trecute, Lidia Buble s-a urcat la volanul Fordului Mustang GT Fastback și a dat o tură prin oraș. La un moment dat, becul roșu s-a aprins, dar ajutor n-a primit! Aflată într-o benzinărie, artista s-a uitat stânga-dreapta, dar niciun domn nu era disponibil pentru a o ajuta. Drept urmare și-a „suflecat” mânecile și s-a pus pe treabă!

CANCAN.RO a întâlnit-o pe artistă chiar în timp ce-și alimenta bolidul cu carburant, fără să aibă parte de vreun ajutor.

(CITEȘTE ȘI: CÂT S-A ÎNGRĂȘAT LIDIA BUBLE LA ASIA EXPRESS)

Lidia Buble n-a dat de fani la pompă

Mașina pe care artista o conduce este primită cadou de la Răzvan Simion! Este vorba despre un Ford Mustang GT Fastback în nuanța Ruby Red. 47.150 de euro era prețul de pornire al versiunii primite de ea, iar vopseaua multi-strat Ruby Red, aleasă pentru coupe-ul american, costa 1.300 de euro.

Cu o asemenea bijuterie, credem și noi că artistei îi vine greu să lase pe cineva să se apropie de ea. Sau, poate artista este atât de obișnuită să se descurce singură, încât acest lucru nu i se pare ieșit din comun.

Îmbrăcată într-o pereche de jeans, bocanci și un trench din piele, artista nu a părut să iasă prea mult în evidență! A alimentat fără să fie întreruptă de vreun fan, a plătit apoi suma aferentă bonului fiscal și și-a văzut liniștită de drum.

(NU RATA: CINE ESTE, DE FAPT, ESTERA BUBLE DE LA ASIA EXPRESS)

Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătate după „Asia Express”

Experiența ”Asia Express” a fost una extraordinară pentru mulți dintre concurenți. Și, cum nimic nu e simplu și nici „roz”, aceștia au fost nevoiți să facă față obstacolelor și chiar să îndure probleme de sănătate.

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Lidia Buble a explicat cum a fost ultima etapă în Turcia pentru ea și sora ei, Estera. Cele două concurente, alături de echipele formate din Zarug și Lorelai și Patrizia și Francesco au fost nevoite să se ”lupte” cu 200 de kilograme de vase pe un cărucior simplu, fără margini, lucru ce le-a pus piedici. Însă, chiar dacă au reușit să ducă probele până la capăt, Lidia Buble a constatat faptul că se confruntă acum cu probleme de sănătate, și anume o hernie de disc.

„M-am ales cu o hernie de disc”

„Doamneeeee, multzaaaam! Pentru mine, a fost cea mai grea zi din @asiaexpressromania de până acum. Să strângi 25 de oameni care să stea după tine 2 ore ca să faci o probă? Cum a fost? Nu greu, FOOOOOARTE GREU, aproape IM-PO-SI-BIL! Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri, iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC. Cum a fost să facem toate probele astea știind că piatra este (roșie) și astăzi sigur cineva pleacă acasă?

K.O! COȘMAR! MUUULT STRES ȘI OBOSEALĂ PSIHICĂ AȘA CĂ DA, AM MERITAT DIN PLIN SĂ AJUNGEAM PRIMELE LA IRINA, SĂ AVEM UN BILET ASIGURAT CĂTRE GEORGIA. @estera.buble ție vreau să-ți MULȚUMESC că m-ai suportat și că m-ai ținut strâns de mână! TE IUBESC CUM NICI NU TE GÂNDEȘTI!”, este mesajul scris de Lidia Buble pe Instagram.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.