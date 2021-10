Cine este, de fapt, Estera Buble de la Asia Express. Cu ce se ocupă sora Lidiei Buble, dar și cine este bărbatul pe care a pus mâna

Lidia Buble participă alături de sora ei Estera Buble la Asia Express. Cu toate că s-a mândrit de multe ori pe rețelele sociale cu surorile ei, Lidia a fost zgârcită în detalii atunci când a venit vorba de viața lor personală. Cine este, de fapt, Estera Buble, cu ce se ocupă, dar și cine este bărbatul pe care a pus mâna bruneta. Detalii neștiute.

Sora Lidie Buble are o poveste interesantă, însă puțini sunt cei care au avut ocazia să o afle. Estera Buble a devenit celebră pe rețelele de socializare, în urma participării la ”Asia Express” alături de Lidia Buble.

Estera Buble are o familie fericită, alături de un soț care îndeplinește toate cerințele unui tată și soț devotat. Sora Lidiei Buble este make up artist și locuiește în Austria. Tânăra este măritată și are doi băieți pe nume Isaiah și Isaac. Soțul ei nu este persoană publică.

Lidia Buble și Estera provin dintr-o familie de penticostali. Cele doua surori au principii bine definite, iar asta se datorează părinților care au avut grijă de educația celor 11 copii ai familiei:

”Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat.

S-a ocupat de noi, iar tată este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie”, a povestit Lidia Buble în urmă cu ceva timp.

Lidia Buble și Estera Buble, printre cele mai apreciate echipe de la ”Asia Express”

Cele două surori fac echipă bună și în viașa profesională. Lidia și Estra Buble trec prin cea mai frumoasă experiență din viața lor. Competiția ”Asia Express” este un adevărat test pentru cele două surori. Sora Lidiei Buble și-a dat seama că această competiție o solicită atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic:

”Nu se pupă nimic cu nimic, ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit aici când am venit. Ne-am gândit că găsim transport imediat, a fost problema cu COVID-19, abia că ne-au luat.

Cazare am căutat aproape 4 ore și abia am ajuns la familia asta, unde sunt mulți membrii, 5 copii și părinții.”, a spus Estera la Asia Express.

