Lidia Buble, secretul siluetei sale! Artista face acest lucru în fiecare săptămână, iar rezultatele sunt spectaculoase: „E nelipsit din programul meu” 

Lidia Buble se numără printre artistele din România care are mulți fani. Pe lângă muzica pe care o face, fanii o admiră și pentru felul în care arată. Mereu Lidia Buble are apariții spectaculoase, iar silueta acestei iese în evidență de fiecare dată. Acum, aceasta a dat din casă și a dezvăluit care este secretul pentru o siluetă de vis.

Lidia Buble este într-o formă de zile mari, iar asta nu fără efort. Artista practică sportul de mică, iar acest lucru a ajutat-o și a învățat-o încă de la o vârstă fragedă să fie disciplinată și să aibă un program bine pus la punct. Vedeta nu sare peste ședințele la sala de fitness, însă pentru un corp de invidiat apelează și la un secret, care i-a intrat în rutină de ceva timp.

Mai exact, Lidia Buble este „dependentă” de masajul cu bambus. Nu trece nicio săptămână fără ca artista să nu ajungă la masaj. Această obicei în garantează o siluetă de invidiat și o piele fermă.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus”, a declarat Lidia Buble, potrivit spynews.ro.

Ce dietă urmează Lidia Buble

Pe lângă mișcare fizică, Lidia Buble are grijă și la ce mănâncă. Vedeta are o dietă echilibrată, iar de ani de zile a scos din alimentația ei carnea. Aceasta mănâncă doar pește, iar acest stil de viață pare că îi priește de minune. De asemenea, din meniul zilnic al vedetei nu lipsesc pastele, salatele și cel mai important supa cu tăieței de casă.

Chiar dacă este atentă la tot ce mănâncă, Lidia Buble nu uită nici să își satisfacă micile pofte culinare. Artista are zile în care se răsfață, iar atunci, mai mereu, alegerea ei este o plăcintă delicioasă cu mere sau câteva jeleuri.

„Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau…jeleuri!”, a mai spus Lidia Buble.

