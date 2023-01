Lidia Buble și-a stăpânit cu greu lacrimile. Prin ce clipe de coșmar a trecut artista: „Știam cumva că mi-am omorât sora”

Lidia Buble a fost întotdeauna o persoană deschisă care nu s-a ferit să vorbească și despre momentele mai puțin plăcute din viața sa personală. Un moment pe care l-a trăit în urmă cu mai mulți ani i-a rămas întipărit în minte și nu-l va putea uita probabil niciodată. În cadrul unui interviu recent a povestit cât de mult a afectat-o această situație.

Lidia Buble a fost recent invitată în podcastul lui Horia Brenciu, acolo unde a vorbit cu ochii în lacrimi despre o întâmplare din copilărie. Artista mărturisește că la un moment dat familia sa ar fi putut trece printr-o adevărată tragedie.

Este cunoscut faptul că artista are o relație specială cu frații ei. Cântăreața vorbește cu drag despre toate amintirile pe care le are cu aceștia, însă recunoaște că pe una dintre ele și-ar fi dorit din tot sufletul să o uite.

Lidia Buble, despre amintirea pe care ar vrea să o uite

Lidia Buble a povestit că la un moment dat, în timp ce se juca cu una dintre surorile sale, a scăpat-o din brațe, iar ceea ce a urmat a fost foarte greu de descris în cuvinte.

Speriată, vedeta și-a alertat părinții imediat pentru că sora ei putea fi pe moarte, după ce a văzut-o căzută pe gresie, vânătă la față:

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi pentru că, când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță și mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special, a intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori, o iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami, a fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor…

Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit, eu am fugit de acasă, m-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2, nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora.”, a povestit Lidia Buble.