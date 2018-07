Lidia Buble, “tun” financiar! Suma fabuloasă pe care o câștigă, lunar, din spectacole și înregistrări

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Are concerte prin toată țara și este extrem de solicitată. De când a ajuns celebră, cântăreața a adunat foarte mulți bani în conturi.

Conform cifrelor de la Ministerul de Finanțe, în noiembrie 2017, Lidia Buble și-a înființat firma prin care își desfășoară activitatea muzicală. Societatea îi aduce un profit uriaș.

Doar în decembrie 2017, Lidia Buble a încasat 111.441 de lei (aproximativ 24.000 de euro), din spectacole și înregistrări. Un calcul simplu arată că artista, dacă va continua pe aceeași linie, va putea încasa nu mai puțin de 300.000 de euro pe an! O sumă fabuloasă.

Nu s-a căsătorit în Maldive cu Răzvan Simion!

Răzvan Simion și Lidia Buble formează un cuplu de mai mulți ani și, recent, au petrecut o vacanță de vis, din care s-au întors în urmă cu doar câteva zile. Când se aflau în Maldive, prezentatorul TV a publicat o fotografie pe contul său de Instagram care a ridicat multe semne de întrebare. În poză apărea artista îmbrăcată într-o rochie albă, iar pe cap purta o coroniță făcută din flori naturale.

Și, imediat, au apărut zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi căsătorit! Întoarsă din vacanță, Lidia Buble a lămurit cum stau lucrurile între ea și Răzvan Simion.

„Doar ne-am jucat de-a mirele şi mireasa. Este portul lor acolo, în Maldive. Eşarfa albă am primit-o toţi când am ajuns. M-aţi prins la cotitură şi acum trebuie să dau din casa. Să ştii că după ce m-am întors din vacanţă am fost acasă la Deva, m-am dus să îmi văd familia pentru că îmi era foarte dor de ei.

Primul lucru pe care l-a făcut tati a fost să mă bage într-o cameră şi mi-a zis să îi arăt mâinile că a primit un telefon. Mi-a zis că lumea l-a sunat şi l-a felicitat că fata lui s-a căsătorit şi el s-a blocat. Încă nu avem nimic pregătit sau plănuit legat de nuntă. Nu vreau să grăbesc lucrurile. Nu vreau să fie nimic forţat.”, a spus Lidia Buble la un post de televiziune.