Like Creața, pe ultima sută de metri cu sarcina! Va fi mămică cu acte-n regulă pe 8 Martie

Like Creața este pe ultima sută de metri cu sarcina. Vedeta se internează vineri în spital, iar de 8 Martie va fi mămică cu acte-n regulă.

Fosta concurentă de la ”Chefi la cuțite” va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii. Like Creața abia așteaptă să-și țină fetița la piept, iar în urmă cu câteva ore a făcut un anunț important pe Instagram.

Vedeta le-a transmis fanilor că se va interna peste câteva zile, mai exact vineri. De asemenea, ea preconizează că pe 8 Martie va fi deja mămică și își va cunoaște micuța.

„Doamne, ce emoții. Se pare că în weekend o să am bebeluș. O să mă prindă 8 martie cu acte în regulă, o să fiu mamă de 8 martie, adică înainte puțin. Tocmai am ieșit de la clinică, am crezut că e ultima zi, dar doamna doctor mi-a zis să vin încă o dată vineri, în ideea în care nu nasc până vineri, deși am toate șansele.

Atunci hotărâm dacă ne internăm sau nu și probabil o să ne internăm și o să nasc. i cam place aici în burtică. Și acum, la ecografie, era acolo cuminte, dar nu, trebuie să vină că e mai frumos afară. Am făcut 40 de săptămâni. Credeam că nu mai apuc, dar uite că am făcut”, a transmis ea.

Like Creața și Ruxi au format ”Like One”

În urmă cu ceva timp, Like Creața și Ruxi formau cuplul „Like One”, care stârnea hohote de râs în mediul online. La un moment dat, însă, gașca lor s-a spart, iar cele două vloggerițe și-au urmat drumul pe cont propriu.

Ulterior, în presă au existat informații potrivit cărora Like Creața a renunțat la proiectul cu Ruxi din cauza faptului că aceasta miza foarte mult pe content cu tentă sexuală, lucru ce ar fi nemulțumit-o.