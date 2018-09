Lili Sandu este încă afectată de moartea tatălui său: “Cea mai dureroasă perioadă din viața mea”

Recent s-au împlinit opt ani de când Lili Sandu și-a pierdut tatăl, care a fost o lungă perioadă chinuit de problemele de sănătate. Deși mai mereu este cu zâmbetul pe buze și are o mulțime de motive să fie fericită, sufletul ei încă plânge după părintele care a murit în vara lui 2010. În cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre suferința ei, dar și despre provocările vieții sale după ce și-a îngropat tatăl.

Lili Sandu, despre adevăratul motiv pentru care s-a mutat în America. Are legătură cu tatăl mort

În vârstă de 39 de ani, Lili Sandu a dezvăluit că, de fapt, adevăratul motiv pentru care s-a mutat în Statele Unite ale Americii a fost moartea tatălui său – această decizie a crezut că o va ajuta să depășească mai repede această dramă. Vă reamintim că Gheorghe Sandu a murit în luna august a anului 2010. Potrivit rudelor, tatăl lui Lili Sandu avea probleme de sănătate de multă vreme şi era imobilizat la pat. El avea 81 de ani când a pierdut lupta cu viața și a fost în cimitirul Eternitatea din oraşul Tulcea.

“Dacă m-ai fi întrebat acum 10-12 ani care a fost cea mai dificilă perioadă a vieții mele, probabil că aș fi răspuns că atunci când m-am mutat în București, când am participat la «Școala vedetelor», fiindcă eram mică și a trebuit să locuiesc singură, fără părinți. Mi-a fost destul de dificil să mă adaptez în acea perioadă. Apoi, la Liceul de Muzică George Enescu, la care m-am înscris, eram văzută ca o «provincială»… o altă perioadă dificilă. Acum însă, privind în urmă, cea mai dureroasă perioadă din viața mea a fost atunci când l-am pierdut pe tata. Se împlinesc 8 ani de atunci, dar parcă s-a întâmplat ieri. Asta a fost perioada cu adevărat dificilă și dureroasă”, a mărturisit Lili Sandu, potrivit libertatea.ro.

În prezent, frumoasa actriță se află în Republica Dominicană, unde participă la “Exatlon” alături de mai multe vedete. Personalitatea puternică pe care o are, echilibrul psihic, dar și condiția fizică o ajută pe Lili Sandu să facă față probelor din cadrul concursului. În plus, ea practică de multă vreme kickboxing, pilates sau jogging, iar de mai bine opt ani este vegetariană.

“Am jucat în câteva seriale TV, după care am luat decizia, în două zile, să mă mut în Los Angeles. Probabil că și din cauza pierderii tatălui meu, voiam să fiu într-un mediu nou, să o iau de la zero. Îmi plac începuturile, mă ambiționează”, a adăugat ea. Tocmai această ambiție despre care vorbește a făcut-o să accepte și provocarea de a participa la Exatlon”, a mai spus vedeta.