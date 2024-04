Lino Golden și Delia se pregătesc intens de următorul pas important. Cununia civila a venit cu alt anunț: „Va fi curând”

Vineri, 19 aprilie, Lino Golden și partenera sa Delia au trăit un moment special. După o relație de aproximativ doi ani, aceștia au decis să facă următorul pas și au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă. Și-au unit destinele și în mod oficiali, iar momentul a fost plin de emoție. Delia a făcut primele declarații despre ziua cea mare și a venit și cu un alt anunț important. Ce vești mari a dat partenera lui Lino Golden?

De aproximativ doi ani de zile, Delia și Lino Golden trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul, așa că nu au ezitat și s-au căsătorit civil. Evenimentul a fost unul spontan, iar aceștia au avut mari emoții în ziua cea mare, iar mâna le-a tremurat atunci când au semnat actele. Acum, îndrăgostiții se pregătesc și de următorul pas și anunță că nunta va avea loc în curând.

(CITEȘTE ȘI: LINO GOLDEN S-A SĂRUTAT PE BUZE CU RADU SIFFREDI! OANA MATACHE ERA ȘI EA DE FAȚĂ ȘI GESTICULA CĂTRE CAMERĂ!)

Așa cum spuneam, vineri, 19 aprilie, Lino Golden și Delia au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă (Vezi mai multe detalii AICI). Spontani, cei doi nu au planificat prea mult momentul, iar asta a adus mari emoții în ziua cea mare. Partenera artistului a vorbit despre cele întâmplat și a mărturisit că atât ea, cât și iubitul ei tremurau de-a dreptul atunci când au semnat actele.

„Am avut foarte mari emoții amândoi la starea civilă. În momentul în care semnam tremuram foarte tare, însă ne-am calmat după, la petrecere. Totul a fost planificat foarte rapid. Am găsit cred în două zile rochița. Imediat ce am văzut-o am spus că asta e rochița pentru mine”, a declarat Delia, în cadrul unei emisiuni.

Ei bine, iubita lui Lino Golden a mai venit cu un anunț important. Se pare că acum cei doi se pregătesc de nuntă. Aceștia nu au stabilit încă exact data evenimentului sau locația, însă știu că totul se va întâmpla în viitorul apropiat.

Chiar dacă detaliile nu au fost încă puse la punct, Delia a rezolvat deja cel mai important aspect. Tânăra a găsit rochiile pe care le va purta în cea mai importantă zi din viața ei. Aceasta a ales să îmbrace două ținute la nuntă și le-a pregătit încă de când Lino Golden s-a așezat în genunchi și a cerut-o de soție.

„Încă nu știm exact când va fi nunta, știm că va fi curând, dar nu am ales încă o dată. Nu ne-am gândit unde am vrea să facem nunta, nu am plănuit nimic. Inițial am spus că am vrea să fie ceva restrâns, însă același lucru l-am spus și despre cununie și în final nu a fost ceva chiar atât de restrâns. Rochiile pe care vreau să le port deja le am salvate de când m-a cerut în căsătorie”, a mai mărturisit Delia.