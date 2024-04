Cum ar fi încercat Andra Ghinea să intervină în actuala relație a lui Lino Golden! Logodnica lui n-are ochi să o vadă: „Se autoinvita cu noi pe un drum”

Lino Golden a cerut-o în căsătorie pe Delia, chiar de ziua lui de naștere! Cei doi amorezi au în plan să se căsătorească anul acesta, iar totul a fost pus la punct de către ei. Înainte să fie împreună cu actuala parteneră, trapperul s-a iubit ani la rând cu Andra Ghinea. Artistul își făcuse și un tatuaj cu chipul creatoarei de modă, în semn de iubire față de aceasta. De curând, logodnica cântărețului a vorbit despre „rivala ei” care i-ar fi pus piedici în relație!

Triunghi amoros între Lino Golden, actuala iubită și fosta! Trapperul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Andra Ghinea, care s-a terminat după câțiva ani de relație. Artistul a avut sentimente puternice pentru creatoarea de modă, iar în semn de iubire pentru aceasta și-a făcut un tatuaj cu chipul ei. Totul s-a încheiat între ei, iar Lino a cunoscut-o pe Delia. A cerut-o în căsătorie chiar de ziua lui de naștere, iar planurile de viitor împreună au început să apară. Au pus la cale nunta, și-au cumpărat o locuință și le merge totul bine.

Doar că, Delia pare deranjată de faptul că fosta lui Lino Golden ar fi intervenit în relația lor. Tânăra susține că este un moment în care Andra Ghinea s-ar fi autoinvitat pe un drum cu ei, unde nu ar fi fost bine primită. Delia a punctat faptul că nu are o problemă personală cu ea, atâta timp cât își vede de treabă și nu se bagă acolo unde nu îi este locul.

„Eu nu am treabă cu foste, nu mă interesează cine a fost în trecutul lui, dar nu îmi place nici să se menționeze în prezent. Cine a fost în trecut, rămâne în trecut. Nu am nimic personal cu fosta lui, doar că nu este nici cea mai ok persoană, pentru că a avut momente când a intervenit. A avut un moment când a intervenit. Se autoinvita cu noi pe un drum. Am respect față de toți oamenii, atâta timp cât nu se bagă unde nu e locul lor.”, a dezvăluit Delia, în podcastul lui Selly.