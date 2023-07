Lionel Messi a semnat un contract fără precedent în SUA. Primele declarații de la Inter Miami, urmează prezentarea

Este oficial! Lionel Messi a semnat contractul cu Inter Miami, echipa din Major Soccer League (MLS). David Beckam, coproprietarul clubului sportiv, a fost cel care l-a convins să accepte oferta.

La 36 de ani, Lionel Messi, campion mondial cu Argentina, e oficial jucătorul lui Inter Miami. În cursul zilei de sâmbătă, 15 iulie, reprezentanții clubului sportiv au anunțat transferul, și tot atunci, superstarul argentinian a semnat contractul încheiat pe o durată de 2 ani. Diseară, Messi va fi prezentat oficial într-un show pe stadionul din Fort Lauderdale. Cel mai probabil, campionul mondial va debuta pe data de 21 iulie, în cadrul unui meci contra lui Cruz Azul, turneu la care participă 47 de echipe din Major League Soccer și liga mexicană.

Mesajul transmis de Lionel Messi, după ce a semnat cu Inter Miami

La mai bine de o lună de la despărțirea de PSG, Messi a anunțat că este bucuros că va începe o nouă etapă la Inter Miami.

„Sunt foarte bucuros să încep această nouă etapă din cariera mea cu Inter Miami şi în Statele Unite”, a declarat, sâmbătă, fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain.

Messi este încrezător că va avea rezultate remarcabile la noua echipă cu care a semnat.

„Este o şansă fantastică şi împreună vom continua acest minunat proiect. Scopul nostru este să muncim împreună pentru a atinge obiectivele fixate şi sunt nerăbdător la ideea de a contribui la noul meu club”, a mai adăugat Lionel Messi.

David Beckham, unul din cei doi proprietari ai clubului Inter Miami, a declarat că este onorat că starul argentinian își va pune amprenta, de acum încolo, în rezultatele clubului.

„În urmă cu zece ani, când am început acest proiect la Miami, am spus că visez să aduc cei mai mari jucători din lume în acest minunat oraş, jucători care împărtăşesc aceeaşi ambiţie cu a mea, atunci când am venit la LA Galaxy pentru a ajuta la dezvoltarea fotbalului în Statele Unite şi să construiesc o moştenire pentru viitoarea generaţie a acestui sport pe care îl iubim atât de mult”, a spus, la rândul său, David Beckham, notează Pro Sport.

