Lisa Marie Presley, singura fiică a lui Elvis Presley, a murit. Fosta soție a lui Michael Jackson avea 54 de ani

În dimineața de 13 ianuarie 2023, Lisa Marie Presley a trecut la cele sfinte. Anunțul a fost făcut de către mama sa, Priscilla, fosta soție a „regelui rock-n-roll-ului”. Cu câteva ore înainte de deces, fusese transportată de urgență la spital, după ce suferise un stop cardiac.

Data de 12 decembrie a fost nevastă pentru singura fiică a lui Elvis Presley. Potrivit spuselor mamei sale, cântăreața a fost dusă la spital, ca urmare a unui stop cardiac. La doar câteva ore după, pe data de 13 ianuarie, la ora 4 dimineața a României, artista a murit.

„Cu inima grea, trebuie să împărtășesc vestea devastatoare că frumoasa mea fiică, Lisa Marie, ne-a părăsit. A fost cea mai pasionată, puternică și iubitoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Cerem intimitate în timp ce încercăm să facem față acestei pierderi profunde. Vă mulțumim pentru dragoste și rugăciuni. În acest moment nu vor mai fi comentarii”, a spus Priscilla Presley, prin intermediul managerului.

Lisa Marie Presley, o viață în lumina reflectoarelor

Lisa Marie Presley s-a născut pe 1 februarie 1968 în vremea de glorie a cuplului Elvis-Priscilla Presley. Când avea doar patru ani, părinții săi au decis să meargă pe drumuri separate, iar doar cinci ani mai târziu, tatăl ei, „regele rock-n-roll-ului”, a încetat din viață.

O copilărie cu debut trist avea să continue cu o adolescență plină de substanțe interzise, școli private și chiar un internat din California, dar tânăra avea să înflorească doar câțiva ani mai târziu.

În anul 2003, Lisa Marie Presley și-a lansat albumul de debut, To Whom It May Concern”, care a ajuns pe locul 5 în topul Billboard 200 de albume și a primit aurul în vara aceea. Fiica „regelui” nu a avut succes doar profesional, ci și pe plan personal a reușit să pună mâna pe unii dintre cei mai râvniți bărbați ai tuturor timpurilor. Artista a fost căsătorită cu patru bărbați celebri, respectiv: muzicianul Danny Keough, cântărețul Michael Jackson, actorul Nicholas Cage și apoi cu Michael Lockwood.

În urma căsătoriilor, au rezultat patru copii: Riley Keough, Benjamin Keough, Harper Vivienne Ann Lockwood și Finley Aaron Love Lockwood. Din nefericire, în anul 2020, Benjamin Keough, s-a sinucis la vârsta de 27 de ani.

