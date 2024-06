LIVE VIDEO EURO 2024 | România-Belgia, de la 22:00. Naţionala lui Edward Iordănescu luptă pentru calificarea istorică

Până acum, țara noastră a mai participat la 6 ediții, inclusiv cea actuală din Germania, în cadrul cărora a jucat 17 meciuri. Jucătorii echipei naționale a României au avut, de-a lungul timpului, zece înfrângeri, cinci remize și două victorii.

Una dintre partidele câștigătoare a fost cea din 17 iunie 2024, cu Ucraina. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș au înscris golurile victoriei la EURO 2024, pe Allianz Arena, la München.

Partida din această seară se joacă pe stadionul din Koln, iar suporterii au decis să se întâlnească pe la Josef Lammerting-Allee pentru a merge împreună către arenă. De asemenea, fanii echipei naționale vor avea parte și de câteva surprize.

UEFA l-a desemnat pe polonezul Szymon Marciniak (43 de ani) pentru a arbitra partida dintre Belgia și România de la EURO 2024. La cele două linii, Szymon Marciniak va fi ajutat de asistenții Tomasz Listkiewicz și Adam Kupsik. Donatas Rumsas, din Lituania, va fi arbitrul de rezervă. În camera VAR se vor afla polonezii Bartosz Frankowski și Tomasz Kwiatkowski, dar și slovenul Nejc Kajtazovic.

Edi Iordănescu este încrezător în jucătorii săi și a mărturisit că aceștia sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun pe teren, la partida cu Belgia. Selecționerul își dorește ca echipa să iasă învingătoare din grupe, aducând României o calificare istorică.

„Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru sport și pentru alte domenii. După primul joc mi s-a părut că românii s-au alăturat din nou echipei naționale, că acest rezultat a adunat poporul, am simțit încredere, unitate, speranță și bucurie. Asta ne motivează.

Suntem gata să dăm ce avem mai bun, acest grup dă totul. Asta îmi doresc și pentru jocul cu Belgia. Suntem pregătiți pentru orice, dar intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul și de a da totul. Sperăm ca la final să fim fericiți. Dacă vom fi calificați, vom putea gestiona mai bine și meciul cu Slovacia. Dar să o luăm pas cu pas.

Ne studiem foarte bine adversarul. Dacă suntem aici, înseamnă că am făcut-o bine până acum. Am studiat Belgia, am studiat-o în campania de calificare, dar și înainte de campanie pentru a vedea schimbările. Am studiat foarte bine și jocul cu Slovacia. Orice jucător poate face diferența. Trebuie să fim eficienți, pragmatici și echilibrați.

Ne dorim calificarea, vrem să ieșim din grupă. O luăm pas cu pas. Dacă un punct ne va fi suficient, e binevenit. Dar vrem să scoatem cât mai mult, chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului.”, a spus Edi Iordănescu în cadrul unei conferințe de presă, potrivit GSP.