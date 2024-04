Livia Eftimie, mesaj surprinzător după aproape un an de la despărțirea de Cătălin Bordea: ”Am dezamăgit...”

La aproape un an de la despărțirea de Cătălin Bordea, Livia Eftimie a revenit în mediul online. Timp de câteva luni, a avut contul de Instagram închis, dar acum l-a reactivat. Mai mult decât atât, odată cu apariția în spațiul public a transmis și câteva mesaje care au ridicat semne de întrebare.

Finalul poveștii de dragoste dintre Livia Eftimie și Cătălin Bordea a fost unul destul de controversat și a ținut primele pagini ale ziarelor. Motivul a fost legat de faptul că bruneta a început o relație cu Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai comediantului. Astfel, multe comentarii răutăcioase s-au îndreptat asupra femeii. Ea decis să stea departe de viața publică o perioadă, închizându-și chiar și conturile de pe rețelele de socializare.

Citește și: CĂTĂLIN BORDEA, MĂSURA RADICALĂ PENTRU FOSTA SOȚIE, LIVIA. A PUS-O PE BLACKLIST!

Livia Eftimie și-a închis contul de Instagram pentru câteva luni. După aproape un an de la despărțirea de Cătălin Bordea, fosta soție a juratului de la iUmor a revenit, zilele trecute, în mediul online. De asemenea, ea a postat și un mesaj surprinzător.

„Plătim pentru orice. Că ne-am născut și am trăit. Că am ratat sau reușit. Că am câștigat sau am pierdut. Că am fost loiali sau am trădat. Că am fost buni, ori răi. Că am visat sau nu. Că am fost inteligenți sau nu.

Că am glumit, că am fost serioși, că am rămas, că am plecat. Că am amăgit sau dezamăgit. Că am acționat sau nu. Că am fost reali, sinceri sau că nu am fost nimic… Tot ce contează e dacă merită sau nu”, a fost mesajul postat de Livia în mediul online.