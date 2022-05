Liviu Ciobotariu, marele câștigător al remizei cu FCSB: „Mi-am asumat acest lucru!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a declarat la finalul partidei cu FCSB, pe care elevii săi au terminat-o nedecis, scor 2-2, rezultat care i-ar putea cost ape „roș-albaștrii” titlul, că nu-și reproșează faptul că a jucat cu titularii în acest meci.

„Am întâlnit o echipă cu posesie bună, cu jucători de calitate. Ma bucură faptul ca am marcat două goluri. Cred că am fost inspirat la schimbări, care au adus o schimbare în jocul nostru. Trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut în continuare. Poate acum regret că am pierdut doi jucători. Mi-am asumat acest lucru. Intrarea lui Achim a fost bună. E o soluție cu Sepsi. Așa a fost să fie. Nu regret nimic. Ne-am dorit un rezultat pozitiv și am reușit. Avem timp de refacere pentru finala Cupei României. Problema se punea dacă jucam la trei zile. În cinci zile am timp la dispoziție să pregătesc meciul. Voluntari a jucat tot timpul așa. De fiecare dată când am obținut puncte, am făcut-o cu atitudine. În afară de meciul pierdut cu FCSB, am făcut jocuri bune în play-off. Cu CFR am pierdut în minutul 83, dar am jucat de la egal la egal. Fiecare poate să vorbească ce vrea”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul meciului cu FCSB.

În urma rezultatului cu „roș-albaștrii”, FC Voluntari se află pe locul patru în play-off-ul Ligii 1, cu 32 de puncte, la egalitate cu Farul. De partea cealaltă, FCSB ocupă locul doi în play-off, la un punct în spatele liderului CFR, care are un meci mai puțin disputat.