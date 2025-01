Liviu Guță a dat primul semn de viață! „Nu sunt mort, nu sunt nici în Panama”

În ultimele zile, Liviu Guță a fost în atenția publică, după ce au apărut mai multe speculații la adresa lui. Timp de aproape doi ani, artistul a fost dat dispărut, iar pe parcursul acestei perioade, au apărut zvonuri conform cărora ar fi fugit în Panama sau chiar s-ar fi stins din viață. Ei bine, după toată controversa, cântărețul a ieșit și a povestit prin tot ce a trecut.

După doi ani de speculații despre „dispariția” sa, Liviu Guță a ieșit public și a făcut primele declarații despre momentele grele prin care a trecut. De asemenea, manelistul a avut un mesaj și pentru cei care au făcut o adevărată telenovelă din acest subiect.

Seara trecută, Liviu Guță a făcut un live pe TikTok pentru a dezminți toate zvonurile legate de dispariția sa. Manelistul a mărturisit că nu este nici mort și nu se află nici în Panama. Acesta nu a precizat locul în care se află, dar speră ca într-o lună să ajungă acasă, alături de familia sa.

În ultimii doi ani, apropiații și colegii de breaslă nu au reușit să ia legătura cu el. Mai mult decât atât, cântărețul dispăruse și de pe rețelele de socializare. Între-adevăr, Liviu Guță a recunoscut că s-a confruntat cu probleme, însă acum este bine.

„Am trecut prin foarte multe. Nu are nimeni voie să mă denigreze pentru că am probleme. Cum vine asta? M-am chinuit, am plâns, fraților. Am stat și am plâns singur de la chinul prin care am trecut. Fiți umani pentru că prin iubire puteți să învingeți orice în lumea asta. Nu vorbiți oamenii de rău! Este loc pentru toată lumea pe pământul acesta. (…)

Eu sunt conștient că nu am greșit în viața vieții mele cu nimic. Prin toată suferința mea, prin care am trecut eu acum, nu am greșit niciodată cu nimic. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea. Habar nu am.

Câteodată mă uit pe tavan și mă gândesc de ce nu mai există umanitate, iubire între oameni, de ce nu se ajută oamenii între ei, de ce trebuie să vorbești despre problemele unui om. (…) Să audă toată lumea că nu sunt mort, nu sunt nici în Panama.”, a declarat Liviu Guță pe TikTok.