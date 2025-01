Daniela Gyorfi, dezvăluiri uluitoare despre dispariția lui Liviu Guță: ”Am auzit că ar fi la închisoare”

Daniela Gyorfi a făcut primele declarații în legătura cu dispariția misterioasă a lui Liviu Guță. Cei doi artiști au cunoscut succesul muzical împreună, însă relația lor de prietenie s-a stricat din cauza unor conflicte izbucnite în urmă cu mai bine de 10 ani. Ce spune artista despre zvonurile conform cărora manelistul s-ar afla în spatele gratiilor?

Între Daniela Gyorfi și Liviu Guță a existat tot timpul o legătură specială. Cei doi au debutat împreună în industria muzicală, au înregistrat succes după succes datorită colaborărilor pe care le-au avut împreună, însă vremurile de glorie au apus de mult. În urmă cu mai bine de 10 ani, cei doi au rupt prietenia și orice fel de legătură. Daniela Gyorfi, împăcare istorică! Artista a reluat legătura cu sora ei după ce aceasta i-a ascuns că tatăl lor a decedat și nu a chemat-o la înmormântare!

Nu și-au mai vorbit și nici nu au mai vrut să știe nimic unul de celălalt. De vină nu ar fi fost banii, așa cum s-a speculat la vremea respectivă, ci un scandal public pornit de Liviu Guță – care a făcut o serie de declarații defăimătoare la adresa Danielei.

“Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu banii. Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui. Ești cu un om care este ok cu tine și vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă.

A zis că o bat pe mama și că o țin în debara. Era să cad și să mor de inimă lângă mama când am auzit. EL și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost prea mult”, a declarat artista în emisiunea „Detectorul de minciuni”, de la Kanal D2.