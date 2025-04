Dan Capatos ajunge pe masa de operație. La ce intervenție va fi supus prezentatorul de la Antena 1: ”Anestezie totală, intubare...”

Dan Capatos trece prin momente dificile din cauza unei probleme de sănătate care îi pune în pericol cariera. După o perioadă în care a lipsit de pe micile ecrane, prezentatorul TV a vorbit despre motivul real și a mărturisit că va fi nevoit să treacă printr-o operație grea. Iată ce a spus!

Dan Capatos, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori din țara noastră, va lipsi pentru o perioadă de pe micile ecrane din cauza unei probleme de sănătate. Transparent cu publicul său, acesta s-a simțit nevoit să le spună oamenilor ce se petrece în viața lui.

După câteva zile în care a fost absent de la emisiunea „Un show păcătos”, Dan Capatos a vrut să clarifice lucrurile pentru telespectatori. Prezentatorul TV a mărturisit că are un polip pe coarda vocală, iar acest lucru îi afectează vocea, un aspect esențial în cariera lui.

De asemenea, el și-a anunțat fanii că va trece printr-o operație dificilă ce necesită anestezie totală și intubare, dar amână acest moment cât de mult poate pentru a nu lipsi de pe micile ecrane.

„Bine v-am regăsit! (…) Nu am ascuns nimic niciodată de telespectatori, și ar fi și culmea să mă apuc acum. Ne știm de prea mult timp. O să vă spun adevărul verde-n față. Asta este noua mea voce până în momentul în care va trebui să mă operez. Am un polip pe coarda vocală. (…) Aceasta este vocea mea și îmi cer scuze, dar până la urmă nu am ce să fac. (…) Operația este una care înseamnă anestezie totală, intubare. (…) Dacă vorbesc tare, își revine, dar pe măsură ce vorbesc tare se duce vocea.”, a declarat Dan Capatos în cadrul emisiunii.