DJ-ul lui Capatos i-a dat ”neveul” și l-a lăsat lat! Victima a ajuns cu Ambulanța la spital și plângere penală! Scenele halucinante s-au petrecut într-un cunoscut club din Capitală

De la bal, la spital, după altercația halucinantă de sâmbătă seara, de la Fratelli, care s-a încheiat la Secția 6 de Poliție, cu o oprire la Spitalul Floreasca, în prealabil. Cel care a avut sămânță de scandal a fost nimeni altul decât Silviu Andrei, DJ-ul de la emisiunea lui Dan Capatos. CANCAN.RO are toate detaliile despre incidentul în care s-au aruncat pumni și injurii, dar și declarațiile victimei. Totul s-a întâmplat sub ochii bodyguarzilor, care nu au avut nicio reacție atunci când bărbatul a fost lovit, din senin, de DJ-ul pus pe harță. Acesta din urmă a fost scos afară după ce a intervenit organizatorul evenimentului. Ba mai mult decât atât, se pare că lui Silviu Andrei i s-a pus și o interdicție de a mai mixa la evenimentele clubului.

Distracție mare la Fratelli, în weekendul care tocmai s-a încheiat, acolo unde s-a organizat evenimentul Ani de Liceu. Doar că din Ani de Liceu, totul s-a transformat rapid în…mare neveu. Silviu Andrei, DJ-ul care este prezent mereu alături de Dan Capatos la un Show Păcătos, se afla la clubul cu pricina, acolo unde a izbucnit un scandal de zile mari. Un bărbat, care, din spusele sale, își vedea liniștit de treabă la masă, împreună cu prietenii săi, a fost abordat de DJ. Motivul? I s-ar fi părut că bărbatul, pe numele său Alin, ar fi vorbit urât despre el.

Însă, aparent, cei doi nu se cunosc, nu și-au vorbit niciodată, iar Alin a rămas stupefiat de comportamentul și acuzațiile lui Silviu Andrei. Deși ar fi încercat să calmeze spiritele, bărbatul s-a trezit cu o lovitură care l-a pus direct la pământ.

DJ-ul lui Dan Capatos – pumn de fier

Silviu Andrei nici n-a stat la discuții, în ciuda eforturilor bărbatului de a-l face să înțeleagă că nu are niciun motiv să se enerveze. I-a aplicat direct un pumn, care l-a făcut pe Alin să își piardă cunoștința. Acesta din urmă a făcut demersurile necesare către autoritățile competente.

„Evenimentul a avut loc sâmbătă seara, la Fratelli, evenimentul se numește Ani de Liceu, iar în jurul orei 1:30, dimineața, acest individ, pe care eu nu-l cunoșteam, îl știam oarecum din vedere, dar nu știam cu exactitate cine e, m-a abordat. Eu eram la masă cu prietenii mei și soțiile lor. A venit la mine destul de agresiv și m-a întrebat de ce vorbesc urât despre el. Eu am încercat să-i explic că n-am vorbit, că nu-l cunosc. L-am întrebat dacă el mă cunoaște pe mine. Prietenii mei au văzut că el continuă să fie agresiv cu mine și au intervenit, să stea de vorbă cu el, să-l liniștească. Dar în momentul acela, eu am fost lovit de el, direct în față, am căzut și m-am pierdut cunoștința. Asta s-a întâmplat în club, de față cu toată lumea, chiar lângă masa mea. El era în stare de ebrietate avansată, am vorbit și cu organizatorul, după incident. Cel care se ocupă de aceste petreceri l-a dat afară din club.

Eu am sunat la 112 și am solicitat prezența unui echipaj de poliție, au venit două echipaje, care l-au luat, am mers și eu cu ei. Apoi mie mi s-a făcut rău, mă durea foarte tare maxilarul, am crezut că este fisurat, am solicitat o ambulanță, au venit și m-au luat de la Secția 6 și m-au dus la Spitalul Floreasca, unde m-au ținut vreo 3 ore pentru investigații. A doua zi am revenit la secție și am făcut o plângere penală împotriva lui. Nici nu am înțeles ce s-a întâmplat, eu nu-l știu pe el, nu am vorbit niciodată despre el, doar îmi părea cunoscut, de la emisiunea lui Dan Capatos. M-a lovit când era de față și un bodyguard al clubului, care ar fi trebuit să ofere protecție celor care erau acolo, însă el nu a fost dat afară decât în momentul în care a intervenit organizatorul”, a declarat Alin, victima lui Silviu Andrei pentru CANCAN.RO.

