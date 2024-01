Dan Capatos, dezvăluiri cutremurătoare despre AVC-ul suferit: ”Când m-am întors, mi s-a strâmbat gura”

Dan Capatos a trecut prin momente foarte grele în urmă cu câțiva ani. Prezentatorul TV a suferit un accident vascular cerebral (AVC), iar acum a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre acest subiect.

În urmă cu mai bine de doi ani, Dan Capatos a plecat în Italia, alături de soția sa. Cei doi au plecat în vizită la finii lor pentru a petrece împreună un weekend la malul mării. Totuși, nu au reușit să își mai ducă planurile la bun sfârșit. Pe drum, prezentatorul emisiunii Xtra Night Show a făcut un puseu de tensiune. De acolo, situația a degenerat, iar jurnalistul a trecut prin momente cumplite.

Prezentatorul TV este hipertensiv de mic. Astfel că, inițial, nu a dat prea mare importanță puseului de tensiune. A luat o pastilă pentru a se liniști. Nu i-a trecut așa că a mai luat încă o pastilă. Starea de rău continua să se agraveze. Atunci și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a mers direct la spital.

„A fost episodul ăsta, care m-a speriat crunt. Ne duceam într-un weekend la finii noștri în Italia, la mare. Practic, o pastilă pe care o am tot timpul după mine. Știu când fac puseu din ăsta de tensiune, nu mai văd bine, începe să îmi clipească imaginea și am un rău din ăsta general.

Bag repede o pastilă. N-a trecut. Am băgat-o și pe a doua, n-a trecut nici după a doua. Am zis că e groasă. M-am dus acolo, am întrebat dacă au un spital, ceva, mi-au dat a treia pastilă. M-am liniștit până la urmă.

De acolo mai aveam de mers două ore și jumătate cu mașina spre locul unde trebuia să ajungem”, a povestit Dan Capatos în cadrul podcastului „Gând la Gând Cu Teo”.