A fost tensiune la Antene, cu Mirela Vaida și Dan Capatos ca protagoniști. Ar fi fost alertați șefii, în discuție a fost pus chiar și un referat la HR, iar CANCAN.RO a aflat toate culisele. Avem inclusiv declarații în exclusivitate de la prezentatorul “Extra Night Show”. De unde ar fi pornit totul? Urmează o poveste fabuloasă și, în același timp, amuzantă. START, popcorn!

Pe 19 martie 2021, Mirela Vaida prezenta începutul emisiunii “Acces Direct”, când, deodată, o femeie dezbrăcată a intrat în studio și a atacat-o cu o piatră.

“Ceeee? Ahhh, nuuu!”, a fost reacția Mirelei Vaida, care a fugit din platou țipând.

Mirela Vaida, imitată de Dan Capatos. „Nu este posibil așa ceva”

Ulterior, prezentatoarea TV s-ar fi victimizat pe unde a avut ocazia, catalogându-se drept “eroină”. În stilul caracteristic, Dan Capatos, în cadrul emisiunii “Extra Night Show” a făcut câteva remarci pline de umor, imitând, totodată, drăgălaș reacția Mirelei Vaida.

Fire extrem de vulcanică, așa cum o știe toată lumea, prezentatoarea de la “Acces Direct” ar fi făcut, la momentul respectiv, o adevărată criză de nervi.

“Eu îmi risc viața și sunt luată la mișto, mai ales de un coleg. Nu este posibil așa ceva”, ar fi spus Mirela Vaida.

A vrut să-i facă referat la HR!

Rănită în orgoliu, Mirela Vaida ar fi mers chiar la superiori și le-ar fi mărturisit că nu poate accepta așa ceva de la un coleg de trust, pe care-l consideră și amic. Nervoasă din cale afară, ar fi dorit chiar să-i facă lui Dan Capatos referat la HR. Totuși, în cele din urmă, ar fi decis să îngroape povestea, sfătuită, probabil, de șefi.

Ulterior, Mirela Vaida s-a mai întâlnit cu Dan Capatos la mai multe evenimente, dar nu i-a reproșat colegului faptul că a ironizat-o.

„Poate au considerat că nu este cazul să ia măsuri”

CANCAN.RO a luat legătura inclusiv cu Dan Capatos, care nu exclude posibilitatea ca Mirela Vaida să fi fost deranjată și să fi fost pârât la superiori pentru caterinca pe care a făcut-o în emisiunea pe care o moderează.

“Orice este posibil, însa nu am auzit niciodată în toți acești ani că ar avea ceva cu mine. Niciunul dintre șefii mei nu mi-a transmis ceva legat de o posibilă plângere sau supărare. Sau poate că au considerat că nu este cazul să ia măsuri, dacă este adevărat că ar fi făcut aceasta plângere. De la acel moment, noi ne-am mai întâlnit de cel puțin trei ori la filmările promo-urilor pentru stație și totul a decurs absolut normal. Am vorbit, am râs, nu mi-a lăsat senzația că ar avea ceva personal cu mine. Eu o consider pe Mirela o prietenă, chiar dacă la momentul respectiv am făcut o caterincă în emisiunea mea. Este o fată inteligentă și stie că noi facem cel mai mult mișto în primul rând de noi înșine”, ne-a declarat Dan Capatos.