Boala gravă de care suferă Dan Capatos: „Frica de moarte nu te mai lasă să te gândești la alții”. Celebrul prezentator a povestit tot

Dan Capatos are o carieră impresionantă în lumea televiziunii, iar de-a lungul timpului a reușit să câștige admirația publicului prin felul său. Amuzant, carismatic, plin de energie, așa l-au perceput telespectatorii care îl urmăresc de mai bine de 15 de ani pe micile ecrane. Mai exact, pe data de 25 februarie 2008, vedeta de la Antena 1 dădea startul primei ediții al celui mai păcătos show din toate timpurile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că prezentatorul TV se confruntă cu unele probleme de sănătate. În cadrul unui interviu recent, a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă.

Dan Capatos a muncit din greu pentru a ajunge să se bucure de succes. Deși își poate permite orice lux în prezent, iar mulți îl invidiază pentru viața pe care o are, vedeta de la Antena 1 a mărturisit recent că lucrurile nu sunt atât de roz pe cât le văd alții.

Prezentatorul de la la Antena Stars a fost invitat în podcastul lui Codin Maticiuc, acolo unde, printre multe subiecte abordate a vorbit și despre boala cu care se confruntă de aproximativ 3 ani.

Capatos a că ia zilnic ia câte 7 pastile. Problemele de sănătate au apărut într-o vacanță în Italia, după ce a suferit un atac cerebral.

„Nu am schimbat nimic. Mănânc sărat, deși nu am voie. Programul este de așa natură încât nu mă pot odihni decât 4 ore pe noapte. Nu am schimbat nimic.

Singurul lucru pe care l-am schimbat este că am mai băgat 3 medicamente, adică am 7 acum. Eu ca să pot să trăiesc de pe o zi pe alta… Hipertensiune am. Atunci am avut atac cerebral ischemic tranzitor. Adică un sfert de oră am fost pe stânga paliu… Mi-am revenit. Adică nu am rămas definitiv. Când vezi moartea cu ochii, te sperii pentru tine. Frica de moarte nu îți mai conferă altruismul și generozitatea de a te mai gândi la alții, cred eu.

Când simți că poți să mori… Eu stăteam cu pastilele sub limbă, nu îmi mai simțeam partea stângă, și ziceam: «Hai să vedem cine câștigă: boala sau pastila». Eram și în Italia. Nu a fost prima. Asta e pe un lanț trofic de multe puseuri”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Dan Capatos: „Ritmul acesta contribuie foarte mult la degradarea mea medicală”

După episodul din Italia, Dan Capatos nu pleacă niciodată de acasă fără o anumită pastilă care l-ar putea salva din multe situații. Omul de televiziune este conștient de faptul că programul său haotic contribuie la degradarea stării sale de sănătate, dar cu toate acestea nu a făcut schimbări în acest sens.

„Eu am și acum pastila. O am în geantă tot timpul. Are un efect să îți coboare repede tensiunea. La mine deja se instalase atacul cerebral. Ideea era dacă se sparge vasul sau… Dacă se spărgea rămâneam praf pe stânga.

Eram și undeva în Italia, abia aterizasem, într-o zonă destul de prost reprezentată medical. Spaima reală te face să te blochezi. S-a întâmplat acum trei ani când plecam într-o vacanță.(…) E clar că ritmul acesta contribuie foarte mult la degradarea mea medicală”, a mai spus Dan Capatos.