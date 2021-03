Plânsă și încercănată, Mirela Vaida a luat o decizie surprinzătoare la scurt timp după ce a fost atacată la Acces Direct: “Mi-am văzut moartea cu ochii” | FOTO & VIDEO

Plânsă și încercănată, Mirela Vaida a anunțat azi-noapte ce o decizie surprinzătoare a luat împreună cu soțul ei, la scurt timp după ce a fost atacată la “Acces Direct”. Prezentatoarea era vizibil încă în stare de șoc și a mărturisit cu durere în glas că și-a văzut moartea cu ochii. În timpul declarațiilor, vedeta a dezvăluit pe unde a reușit atacatoarea ei să intre în platoul de televiziune fără ca nimeni să o poată observa.

Plânsă și încercănată, Mirela Vaida: “Este adevărat, ușa aceea laterală nu este păzită”

La câteva ore după ce a fost atacată cu o piatră, Mirela Vaida a dezvăluit într-un video transmis pe Instagram Stories că a plecat la munte împreună cu soțul ei, așa cum era stabilit înainte de incidentul nefericit de la “Acces Direct”. Conform postărilor făcute ieri, înainte de emisiune, artista s-ar afla în Poiana Brașov

“Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi (n.r.: ieri), pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii”, a spus vedeta Antenei 1 în prima înregistrare urcată pe Instagram Stories.

Ulterior, îndrăgita moderatoare a mai spus despre trauma suferită în cursul zilei de ieri: “Mai multe detalii o să am luni de la Poliție și cred că luni o să fiu un pic în stare să vă și povestesc ce s-a întâmplat. Da, este adevărat, pare incredibil, dar ușa aceea laterală nu este păzită. Este o ușă de serviciu, pe care ies colegii la țigară, unde parcăm noi mașinile. Da, pe acolo poate intra oricine. Mai multe vă spun luni”.

Mirela Vaida, atacată de o femeie cu o piatră la “Acces Direct”

În cadrul ediției de la “Acces Direct” de ieri, 19 martie 2021, o femeie care a reușit să intre goală în platoul emisiunii și a atacat-o pe Mirela Vaida cu o piatră uriașă, strigându-i să îi dea “banii” – puteți vedea momentele șocante pe filmarea de mai jos. Producătorii au chemat imediat poliţia şi ambulanţa.

“Ne-am întors în direct. Sunt în stare de şoc, fac eforturi mari să îmi revin. Am fost atacată fix în momentul în care am intrat în direct. După cum vedeți, avem platoul spart. Nu știm cine este doamna, a intrat dezbracată fix in momentul în care eu am ieșit pe porți, deci a făcut firul acestui atac foarte bine şi țipa: «Să îmi dai banii».

M-am interesat şi colegii nu ştiu cine este aceasă doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu să pot să mă calmez şi sunt în şoc realmete. Îmi este frică pentru viaţa mea. Am fost ameninţată de Magdalena Serban, criminala de la metrou, care mă amenintă cu moartea. Am înţeles că este în închisoare încă”, a declarat prezentatoarea de la Antena 1 la câteva minute după ce s-a produs incidentul nefericit.

Sursa foto: captură Antena 1 & Instagram Stories