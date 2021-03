ȘOCANT! Mirela Vaida a fost atacată în direct, la TV „A venit fix spre capul meu cu pietroiul” VIDEO

Mirela Vaida prezenta începutul emisiunii „Acces Direct”, când, deodată, o femeie a intrat în studio și a aruncat cu un obiect către ea. Prezentatoarea TV s-a speriat foarte tare și a început să țipe.

„Nuuuu, te rog nu!” , a spus prezentatoarea. Cei din stuff s-au speriat și ei și au intervenit imediat. Mirela Vaida deja fugise din platou țipând, fiind urmărită de agresor. Postul Antena 1 a luat pauza preț de multe minute.

Mirela Vaida a povestit totul în lacrimi, tremurând.

„Sunt in stare de soc, fac eforturi sa nu cedez. Dupa cum vedeti ne-a fost spart platoul.

Avem un pietroi care trebuia sa fie in capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. Doamna este criminala de la metrou, care am înțeles că este la închisoare. Și are acces la internet să-mi trimită mesaje.

A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit.

Îmi este teamă.”, a povestit Mirela Vaida plângând.

Mirela Vaida a menționat că acea femeie o amenința spunând „O să plătești. Să-mi dai banii înapoi.” în timp ce a intrat în platou atacând-o.

Agresoarea a fost externată de la Obregia cu diagnosticul de „RETARD”

„Astăzi, în jurul orei 17.00, prin apel 112, o persoană din cadrul unui studio de televiziune a sesizat faptul că o femeie necunoscută, complet dezbrăcată, a intrat in platoul de filmare, în timpul unei emisiuni ce se transmite în direct, având asupra sa și o bucată de cărămidă. A fost imobilizată. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 4, precum și un echipaj medical. Femeia urmează sa fie transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Din primele date ar fi patruns în clădire pe o ușă laterală, neasigurată. Cercetările sunt continuate de Secția 4 Poliție în vederea stabilirii situației de fapt și de drept.

Autoarea a fost externata de la Obregia pe data de 12.03.2021, are diagnosticul de RETARD.”, a transmis Poliția Capitalei.