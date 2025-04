Doliu în lumea filmului! Actorul din Friends s-a sinucis la doar 54 de ani

Tragedie în lumea cinematografiei! Un actor american, cunoscut pentru rolul său din serialul Friens, s-a stins din viață la 54 de ani. Potrivit primelor informații transmise de autorități, starul s-ar fi sinucis în locuința din Los Angeles. Află, în articol, toate detaliile!

Friends, tradus în română Prietenii tăi, a fost unul dintre cele mai de succes sitcomuri din toate timpurile. În 2002, a câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun serial. A avut 236 de episoade, fiind difuzat de postul american NBC din 22 septembrie 1994 până pe 6 mai 2004. De asemenea, serialul a apărut pe diverse platforme de streaming, atrăgând simpatia oamenilor din întreaga lume. Fanii au suferit foarte mult atunci când Matthew Perry a murit, iar acum un alt actor al celebrei serii s-a stins din viață.

Citește și: Un celebru model internațional a fost găsit fără suflare la doar 27 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de Donatella Versace

Cine este actorul din Friends care a murit

Actorul american Nicky Katt, cunoscut pentru rolul său din Friends, a murit la vârsta de 54 de ani. Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat oficial decesul luni, 14 aprilie 2025. Mai mult decât atât, autoritățile au stabilit că ar fi fost vorba de o sinucidere.

„Nicky Katt a fost identificat, iar cauza morții a fost stabilită ca sinucidere, conform raportului emis de Departamentul de Medicină Legală al comitatului Los Angeles”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției, potrivit People.

Nicky Katt a avut o carieră impresionantă în lumea cinematografiei. Pe lângă rolul său din serialul – fenomen Friends, starul a atras simpatia publicului și pentru alte producții de succes, precum Dazed and Confused, A Time to Kill, Rules of Engagement, Insomnia, Secondhand Lions, School of Rock sau The Dark Knight.

A intrat în acest domeniu în urmă cu aproximativ 40 de ani, iar de-a lungul carierei sale a fost creditat cu 75 de roluri între 1980 și 2018. Atunci a avut loc ultima sa apariție pe micile ecrane, în cadrul unui episod al serialului Casual, produs de Hulu.

Nicky Katt a lăsat multă durere în urma sa, iar cei care l-au cunoscut au doar cuvinte de laudă la adresa sa. Regizorul Robert Rodriguez a colaborat cu actorul de mai multe ori și a dorit să transmită un mesaj emoționant de condoleanțe.

„Venea pe platou complet pregătit, cu costume, recuzită și idei creative care dădeau viață personajelor. Replica lui părea mereu improvizată, dar era fidelă textului. Iar dacă improviza, era întotdeauna memorabil. Avea un simț al comediei și un timing extraordinar. Este o pierdere imensă. Dar sunt recunoscător că am avut ocazia să-l cunosc, să lucrez cu el și să fiu martor la magia sa unică, care va dăinui prin filmele în care a jucat”, a scris Robert Rodriguez într-o postare pe Instagram.

Citește și: Doliu la Hollywood. Actorul cunoscut din „Boston Public” s-a stins din viață la 54 de ani