Liviu Teodorescu, totul despre planurile de viitor. Urmează o altă nuntă în showbiz?

Liviu Teodorescu are o relație de câțiva ani cu o frumoasă blondină. Deşi nu se afişează împreună foarte des pe reţelele de socializare, iubita lui a reuşit să-l facă pe artist băiat de casă.

Cei doi îndrăgostiți petrec mai tot timpul împreună, iar Iulia își ajută iubitul ori de câte ori are nevoie. De dragul lui, s-a şi implicat la ultima piesă, participând la scrierea versurilor. (CITEȘTE ȘI:RUȘINICĂ! ELE SUNT VEDETELE DIN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC CARE NU AU LUAT BACALAUREATUL)

Întrebat dacă plănuieşte să o ceară în căsătorie, Liviu Teodorescu a răspuns cu zâmbetul pe buze. A spus că nu, dar a accentuat cuvântul “momentan”, semn că, pe viitor va lua în considerare acest lucru.

“Momentan nu”, a repetat de câteva ori, Liviu Teodorescu, la “Răi Da Buni”.

Liviu Teodorescu și Iulia, împreună din liceu

Povestea de iubire dintre Liviu Teodorescu și Iulia a început din liceu, atunci când artistul s-a decis să îi împărtășească sentimentele. Tânăra a fost cea care l-a susținut necondiționat pe artist în cariera sa muzicală chiar de la începutul ei.

“A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu”, a declarat Liviu pentru viva.ro.

“Ne-am certat la început de an, pe 1 ianuarie, am fost la un pas să ne dăm papucii, că noi când ne enervăm, gata, se termină lumea!Dar apoi eu încerc să găsesc soluții, ea le pune în aplicare și iese bine. Ideea e să facem ca ea și nu are ce să fie rău. (râde)”, a mai spus cântărețul.