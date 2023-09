Liviu Vârciu a răbufnit în prima zi de școală! A făcut imediat apel la autorități: ”Nu mai este de glumă!”

Astăzi a fost prima zi de școală, iar dimineața nu a fost una prea liniștită pentru părinți și micuți. Cu toții s-au pregătit de deschiderea noului an școlar, însă mulți au ratat-o. Este și cazul lui Liviu Vârciu. De dimineață, acesta împreună cu partenera și copiii s-au urcat voioși în mașină și au pornit spre școală, însă nu au ajuns prea departe.

Liviu Vârciu a avut un mesaj dur pentru autorități în această dimineață. Vedeta Antena 1 și-a pierdut răbdarea după ce ore întregi a fost blocat în trafic. Acesta și-a dorit să fie un tătic model, așa că s-a oferit să își conducă micuții la școală în această dimineață, însă drumul a durat ore întregi, timp în care atât copiii, cât și prezentatorul TV și-au pierdut răbdarea și au răbufnit, fiecare în felul lui.

(CITEȘTE ȘI: NEMULȚUMIRILE CARE AU ISCAT UN SCANDAL ÎNTRE LIVIU VÂRCIU ȘI ANDREEA MANTEA. DIALOG HALUCINANT, ÎN STRADĂ: „BĂ, TU EȘTI BOLNAV!”)

„Nu mai este de glumă”

Prima zi de școală, i-a adus mari bătăi de cap lui Liviu Vârciu. De dimineață, vedeta și-a pus toată familia în mașină și au plecat împreună spre instituțiile de învățământ ale celor mici. Însă, drumul nu a fost prea lung. Traseul a început din complexul rezidențial Greenfield Băneasa, acolo unde Liviu Vârciu locuiește, iar în câțiva metri călătoria a fost oprită, asta pentru că o coadă uriașă de mașini se formase.

După 25 de minute de așteptat în trafic, Liviu Vârciu și-a pierdut răbdarea, vărsându-și supărarea în mediul online. Printre claxoane și plânsul celor mici, vedeta le-a arătat internauților coada uriașă de mașini. În postările făcute, acesta a etichetat primăria sectorului 1, subliniind că într-o oră și 10 minute a parcurs o distanță de doar 2 kilometri.

„Am glumit, am râs cu acest cartier, dar să știți că nu mai este de glumă. Mi-ar fi plăcut să fie aici directorul de vânzări de la Greenfield, primărița sectorului 1, primarul sectorului 2, primarul sectorului 3, primarul sectorului 4, primarul general (…) sau să aibă și ei copiii la școală (…) și să stea și ei așa, uite, cum stăm noi”, a spus Liviu Vârciu în mediul online, arătând coada de mașini în care a rămas blocat.

(VEZI ȘI: CUM SE ÎNŢELEGE LIVIU VÂRCIU CU IUBITUL FIICEI SALE. CARMINA ŞI IUSTIN SUNT ÎMPREUNĂ DE DOUĂ LUNI)

Liviu Vârciu, din nou tătic

Liviu Vârciu are în prezent trei copii. Dintr-o relație anterioară, prezentatorul TV o are pe Carmina, fata cea mare, care a ajuns la vârsta de 21 de ani. Iar din relația cu Anda Călin, acesta are doi copii, Anastasia, în vârstă de șase ani, și un băiețel de trei ani. Însă, se pare că Liviu Vârciu este gata și pentru al patrulea membru al familiei și se visează, din nou, tătic.

„Fugitiv mă mai gândesc (n.r. la al patrulea copil), am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când. (…) Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!

Mi se schimbă doamna la față (n.r. Anda Călin)! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă!”, declara Liviu Vârciu, potrivit ego.ro.