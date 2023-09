Cum se înţelege Liviu Vârciu cu iubitul fiicei sale. Carmina şi Iustin sunt împreună de două luni

Liviu Vârciu este unul dintre cele mai iubite personaje din lumea mondenă. A devenit cunoscut publicului datorită carierei sale muzicale, însă după ce s-a retras din industrie, a continuat să participe în diferite proiecte TV. În prezent este prezentatorului unei emisiuni de succes de la Antena 1. În ceea ce priveşte viaţa sa personală, acesta are 3 copii, două fiice şi un băiat. Carmina, fata lui cea mare, este deja o domnişoară în toată regula, iar de câteva luni a simte primii fiori ai dragostei. Iată cum se înţelege tatăl său cu actualul partener.

Pe lângă realizările pe care le are în plan profesional, Liviu Vârciu se bucură de o familie frumoasă şi numeroasă. Una dintre mândriile sale este Carmina, fata pe care o are dintr-o relaţie anterioară. Tânăra a ajuns la vârsta de 21 de ani, iar recent a recunoscut că are un iubit.

Până acum, prezentatorul de la Antena 1 nu a vorbit despre viaţa intimă a fiicei sale, însă iubitul Carminei nu a ezitat să dea câteva detalii în cadrul unui interviu recent. Tânărul a mărturisit că el şi Liviu Vârciu nu s-au intersectat de prea multe ori, însă de fiecare dată când au făcut-o s-au înţeles foarte bine.

„În jur de două luni (n.r. cât timp a trecut de când tânărul a cucerit-o pe Carmina), cam așa.

Noi ne cunoaștem cam de un an și am început să facem clipuri pe internet în primăvară, dar prin iunie am început să avem o relație. M-am înțeles bine cu el (n.r. cu Liviu Vârciu) până acum. Nici nu am apucat să vorbim foarte mult, dar de fiecare dată când m-am văzut cu el a fost totul ok, ne-am înțeles bine”, a spus iubitul Carminei Vârciu pentru Antena Stars.

Ce spune Carmina despre actuala sa relaţie

Carmina şi Iustin s-au cunoscut prin intermediul platformei TikTok, acolo unde iniţial au început să colaboreze profesional. După câteva luni şi-au dat seama că există atracţie între ei şi au decis să îşi acorde o şansă. Deşi a fost mereu o fire discretă, fiica lui Liviu Vârciu a povestit recent că relaţia ei decurge foarte bine, însă nu ar putea spune deocamdată mai multe lucruri pentru că sunt încă la început.

„E foarte bine, avansează (n.r. relația). Nu avem foarte mult timp împreună, dar ne înțelegem destul de bine”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru sursa menționată anterior.