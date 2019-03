Liviu Vârciu, dezvăluire uluitoare despre celebra piesă ”Ochii tăi”: ”O tâmpenie!” A compus-o în două ore și…

Liviu Vârciu a povestit cum a fost compusă celebra piesă ”Ochii tăi”, lansată cu mulți ani în urmă de trupa L.A., din care făcea parte artistul. El a spus că totul a fost pe nepusă masa, fiind obligat să o inventeze.

De asemenea, Liviu Vârciu a mai dezvăluit și care a fost visul lui de copil și la ce are de gând să se înhame, mai nou.

„Vreau să fac un film, să produc un film, să-l regizez, să joc în el, să-l finanțez, să aduc mâncarea, să fiu cascador, să fiu eu tot… Este ceva ce mi-aș dori foarte tare. Și voi face asta cu siguranță”, a povestit la „CulTOUR”, emisiunea prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman la Happy Channel.

„Eu fac lucrurile pe care vreau să le fac. Eu nu mă abțin și unele lucruri pe care le-am făcut au fost și tâmpenii. De exemplu, „Ochii tăi”. Piesa „Ochii tăi” nu trebuia să fie pe album. Noi am dat nouă piese la București și ni le-au refuzat. Au zis: „Dacă nu sunt zece, nu vă luăm albumul”. Piesa „Ochii tăi” a fost făcută în două ore, este o piesă care se cântă și acum. O știu și copiii. O tâmpenie care a ieșit foarte bine”, a mai spus el.

Liviu Vârciu e în anul schimbărilor!

Noul an este unul al schimbărilor pentru Liviu Vârciu. Acesta a declarat – în timpul emisiunii Xtra Night Show – că îşi doreşte, foarte mult, să fie odihnit în anul 2019 şi… să nu se mai plângă atunci când se trezeşte dimineaţa. Bineînțeles, Liviu mai și alte dorințe.

„Nu am fost în vacanţă, nicăieri. Nu am avut vacanţă. Am fost în India, m-am întors din India, după care am stat acasă, mâine plec la schi. O iau şi pe cea mică, pe Anastasia să o plimb cu sania. Da, cum fac jaloane, e nebunie, dacă mă vezi Eurosport 5. Plec în vacanţă patru zile. Azi e prima zi când vin la muncă pe 2019 şi mâine plec în vacanţă. Doamna Ruxandra cred că dacă mă aude… am anunţat din timp că am săptămâna asta blocată pentru mine. (…) ‘Se vede că astăzi e prima zi de filmare că ai zâmbetul pe buze, eşti odihnit…’ Da, odihnit! Am venit de dimineaţă şi nu am comentat. Şi, mi-am propus eu azi noapte când m-am pus în pat, am zis: nu mai întârzii niciodată. Să nu mai întârzii şi să nu mai fac figuri când mă cheamă cineva dimineaţa. Pentru că e groaznica să lucrezi cu mine dimineaţa, eu nu te mint! Întrebaţi toţi producătorii de aici, la mine e groaznic. Decât să mă chemi să mă întrebi pe mine dimineaţa mai bine, nu ştiu, ne aruncăm undeva, aşa…Şi am zis, gata, vin la muncă dimineaţă, mulţumesc lui Dumnezeu că am de muncă. Poate aşa am îmbătrânit şi am zis mai tragi şi tu cât poţi. Vine altul mai frumos, mai tânăr, mai cu gropiţe, fără laba gâştii”, a spus Liviu Vârciu.