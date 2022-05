Liviu Vârciu își face autoportretul, sincer din cale-afară: “Sunt ieftin, atâta tot…”

Liviu Vârciu a fost prezent aseară, în calitate de gazdă, la deschiderea unui nou centru de evenimente, așa că nu am putut omite un asemenea personaj și l-am luat la întrebări! În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, entertainerul a vorbit despre viața de familie, cum se vede în calitate de „socru” mare, când își va face timp, printre atâtea filmări și festivități pe care le are de onorat. Viață ocupată egal viață fericită, ar spune un proverb englezesc, însă Liviu Vârciu explică și de ce este preferatul publicului, iar motivul este unul cel puțin surprinzător!

Cu succes atât pe plan muzical, cât și „pe sticlă”, dar mai ales în fața publicului care îl dorește aproape atât la figurat, cât și la propriu, Liviu Vârciu își conturează autoportretul în maniera jovială caracteristică. Omul „Prețului cel bun” spune că este preferat în detrimentul altor colegi de breaslă datorită tarifului său accesibil, mult mai mic decât al lui Pavel Bartoș, ce pare să plece din „pole position” când vine vorba de remunerație.

“Sunt ieftin, atâta tot…”

Liviu Vârciu a făcut istorie cu „L.A”, imaginile cu el și colegii de trupă în decapotabila galbenă rămânând pentru mai mult de două decenii în memoria colectivă. A cântat despre ochii pe care îi iubea, dar a și fost vrăjit de-a lungul timpului, fiind recunoscut drept un Don Juan incurabil. Carisma i-a adus numeroase contracte cu trusturi puternice, care l-au scos la înaintare în prezentarea show-urilor cu audiență crescută. Prin urmare, telespectatorii l-au dorit pe artist în carne și oase la evenimente. Vârciu muncește și se bucură de ce i se întâmplă, sau cel puțin așa l-am surprins noi. Singurul „ghimpe” e competiția instaurată de Bartoș, un jucător puternic pe piața de entertainment. Oricum, nu știi când glumește sau e serios Liviu Vârciu cu declarațiile sale:

„Eu sunt generația Mirabelei, Temișan, Enache, care mai sunt, ăștia, Cotabiță. N-am mai rămas mulți. Sper să rămân printre cei buni. Nu este niciun secret, sunt doar ieftin, atâta tot! Sunt ieftin și mă ia toată lumea! Bartoș trebuie să vină cu o cutiuță, să stea să fie mai înalt, are nevoie de niște lucruri. Eu vin, pur și simplu. Am venit, am spus și cu asta basta. Mai ales că (n.r „publicul”) mă ia de patru ori, decât să îl ia pe Bartoș o dată. Am exagerat un pic!”, ne-a declarat vedeta într-o notă umoristică.

„Cu ăla n-a ieșit foarte bine…”

Lăsând deoparte jovialitatea și trecând într-un spectru mai serios, stârnit de postura paternă, Liviu Vârciu a explicat modul în care se raportează la postura de viitor socru mic. Momentan, lucrurile s-au așezat pe un făgaș pozitiv pentru vedetă, însă nu tot timpul fata cea mare și-a făcut fericit tatăl celebru: „Am mai multă răbdare acum, pentru că odată cu vârsta, începi să înțelegi unele lucruri. Eu cu fie-mea am crescut împreună, cu ea, cu fata cea mare, o am pe Anastasia, mijlocia, care e minunată, o iubesc. Îmi iubesc copiii pe toți, îi iubesc la fel!

Să dea Dumnezeu ca fata mea să mai stea un pic și să nu mă facă bunic. Are o relație stabilă de ceva ani, îmi place băiatul mult, ea e fericită. Îmi place atât de tare, cât o face pe fata mea fericită. Când n-o s-o mai facă, n-o să-mi mai placă! Cam toți au fost inhibați, a avut unul la 16 ani, primul prieten, cu ăla n-a ieșit chiar foarte bine.

N-a ieșit deloc bine chiar, a venit deschis la cămașă, așa. N-am putut să întind mâna la el, mi-a părut rău după, dar târziu mi-a părut rău. A plecat copilul plângând, a plecat și fie-mea, dar cu prietenul actual al fetei mă înțeleg tare bine, e un sportiv bun. Și dacă e sportiv, din punctul meu de vedere, e disciplinat!”, a mai completat Liviu Vârciu.

Sursă foto: Instagram.com