Liviu Vârciu, probleme de sănătate în Maldive! Prezentatorul de la Antena 1 a apărut cu fața umflată

Liviu Vârciu și Anda Călin au plecat într-un loc de vis, într-o binemeritată vacanță. Deși sperau să aibă parte de câteva zile de relaxare, cei doi au întâmpinat probleme, încă din prima zi. Prezentatorul de la Antena 1 a apărut pe rețelele de socializare umflat la față, iar fanii s-au îngrijorat. Vedeta le-a povestit celor care îl urmăresc ce i s-a întâmplat.

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați prezentatori TV din România, motiv pentru care este destul de activ pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiește să le povestească fanilor săi ce face. Recent, vedeta de la Antena 1 i-a anunțat pe internauți că va pleca în Maldive, alături de partenera sa.

Nici bine nu au pus piciorul pe Insulă, ca deja s-au confruntat cu o situație neașteptată. Concret, prezentatorul TV s-a trezit dimineața cu fața umflată, iar situația a început, treptat, să se înrăutățească. Din acest motiv, Liviu Vârciu a decis să meargă la medic.

„Dacă erați îngrijorați să fiți, că nu m-am desumflat prea mult… Și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Cică suntem în Maldive, umflat la ochi… Nu o să pot să fac nicio poză. Ori m-a bătut doamna (n.r. Anda Călin), eu am simțit ceva aseară. Începe să se și înnegrească (…).

M-am trezit frumos, gata mă, nu mai e așa rău. E mai rău!. Cineva mă bate, clar. Mă duc la cabinetul medical ori am. Eu am văzut mulți chinezi pe aicea și poate ne transformăm toți. Mai am un pic și aia e”, a dezvăluit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu, despre problema cu care se confruntă

Prezentatorul TV a dezvăluit pe rețelele de socializare că problemele au pornit de la aerul condiționat. Înainte să se bage la somn, nu a mai oprit aerul condiționat, iar dimineața când s-a trezit a văzut că are fața umflată.

„Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12.00. Pe la 5:20 se trezește doamna, aerul mergea. M-am trezit și eu la 8.00… M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot”, a mărturisi Liviu Vâciu pe rețelele de socializare.