Locul bizar unde Elwira și Mihai Petre de la Asia Express au făcut amor: „Erau foarte mulți țânțari, dar...”

Elwira și Mihai Petre de la Asia Express au dat, într-un interviu recent, mai multe detalii despre familia lor, fără să ocolească niciun moment aspectele intime de cuplu.

Deși în general este o persoană cât se poate de discretă, Mihai s-a decis să răspundă direct la o întrebare pe care unii ar considera-o cel puțin inconfortabilă.

„Pot să vă spun doar atât. Erau foarte mulți țânțari, dar fără alte detalii. Partea inferioară a corpului meu a avut de suferit”, a mărturisit coregraful într-un interviu acordat A list.

De ce relația lor a rezistat atât timp

În cei 13 ani de mariaj au rezistat oricăror provocări, iar unul dintre secretele căsniciei lor fericite este asumarea, dar mai ales sinceritatea. „Cred că respectul este foarte important, să înțelegi că nu întotdeauna realitatea ta este realitatea aplicabilă tuturor, ci un adevăr propriu.

Contează să înțelegi că există diferențe, că fiecare simte lucrurile într-un anumit mod. Și dragostea, evident. Eu nu simt că am devenit un cuplu cu o rutină, cu un program deja clar stabilit. Reușim să ne surprindem reciproc în fiecare zi. Lucrăm împreună, avem spațiu pentru familie, spațiu pentru noi doi.

Este important ca viața să nu fie liniară, monotonă, ci să găsești echilibru între timpul pentru tine, pentru pasiunile tale și pentru familie. Dinamica unei relații este foarte complexă. Dacă ai echilibru și respect, lucrurile merg”, mărturisea Mihai Petre în trecut, pentru Libertatea.

Cum s-au cunoscut Elwira și Mihai Petre

Mihai și Elwira s-au cunoscut datorită pasiunii lor, dansul. Coincidența a făcut ca fiecare dintre ei să aibă nevoie de partener într-un concurs de dans și, astfel, Universul i-a adus împreună și de atunci sunt nedespărțiți.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză. Ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut. Eu rămăsesem fără parteneră de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine.

Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, declara Mihai Petre de la Asia Express în urmă cu ceva timp.

