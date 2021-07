Mihai Petre, dezvăluiri fără perdea: ”Dansam și la un moment dat am simțit că mi-a așezat mâna într-un fel”

Mihai Petre și soția sa Elvira au făcut echipă în aventura din „Asia Exprss”. Cei doi au acceptat provocările de pe „Drumul Împăraților”, iar experiența a fost una destul de dură și greoaie, iar nervii le-au fost testați la maximum.

Dacă ”Asia Express” a fost o adevărată provocare, Mihai Petre a povestit, în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unui podcast de pe canalul de Youtube „Happyfish”, de ce provocări sau situații jenante s-a lovit pe parcursul carierei.

Deși în România toată lumea ştie că îşi iubeşte soţia enorm, Mihai a dezvăluit că atunci când era plecat în străinătate, unde nimeni nu îl cunoştea, a trecut printr-o experiență rușinoasă, când i s-au făcut avansuri de către… bărbați.

Vizibil amuzat de acele amintiri, Mihai a povestit că acest lucru nu s-a întâmplat numai o dată, ci în numeroase rânduri, propunerile venind din partea unor bărbați străini, care nu îl cunoșteau personal și nu știau că nu are o altă orientare sexuală: ”Am primit avansuri de la bărbați, dar nu în România, mai grav. Ei nu mă cunoșteau, nu știau cine sunt și că-mi plac femeile”.

Mai mult, se pare că o experiență din copilărie l-a marcat serios Mihai Petre, care a mai spus că și un antrenor s-a apropiat de el într-un mod deloc transparent, făcându-i avansuri în mod direct: ”Am primit de la un antrenor la un moment dat. Am simțit eu că ar fi ceva acolo. Dansam și la un moment dat am simțit că mi-a așezat mâna într-un fel. Recunosc că am avut o reacție nepotrivită atunci, aveam vreo 15-16 ani. De aia am dat la dans, că erau multe fete”, a mai adăugat fostul jurat.

Mihai Petre, răvășit de experința Asia Express

Mihai Petre a mărturisit că întreaga experiență l-a marcat profund. Acesta se aștepta ca lucrurile să nu fie tocmai ușoare, însă realitatea l-a izbit dur. Mai mult, din cauza pandemiei oamenii au devenit mult mai reticenți și mai prevăzători, așa că interacțiunile au fost mult mai grele ca în sezoanele trecute.

„Asia Express este viața comprimată la maxim. Trăiești într-o zi cât alții în 10. Mă simt, uneori, ca un Făt-Frumos, recunosc, dar nu ‘din lacrimă’, ci dintr-o ‘mare mizerie’, sincer. E intens! Pe mine nu e prima dată când mă lovește realitatea dur, însă nu atât de dur!

E frustrant și se simte frica, încă. Oamenii au fost marcați profund de situația asta. Ne spun: ‘OK, v-am fi luat în condiții normale, dar având în vedere coronavirusul, n-avem cum’. Și se simte asta puternic, e un obstacol foarte mare. N-ai cum, transport nu găsești, cazare nu găsești decât foarte greu.”, a spus Mihai Petre, potrivit a1.ro.

