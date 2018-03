Locul in care a stat singur cateva zile criminalul de la Brasov! Grota de Sinca Veche este cunoscuta pentru fenomene inexplicabile. Marturiile socante ale localnicilor

O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani.

Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, pe nume Florin Mircea Buliga, a fost retinut si cercetat pentru omor.

”In urma primelor verificari, acest lucru se confirma: sotia acestuia,in varsta de 42 de ani, copiii, in varsta de 18 ani si 13 ani”, au spus surse din interiorul Politiei.

Inainte de a-si ucide fara mila toata familia, Florin a incercat sa se sinucida. De asemenea, barbatul de 43 de ani petrecuse ceva timp singur in grota de la Sinca Veche, un loc in care in credinta populara s-ar intampla lucruri inexplicabile.

Ce se intampla acolo de localnicilor le e frica sa vorbeasca