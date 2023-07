Lolrelai, fostă finalistă iUmor, s-a mutat în apartamentul în care au murit părinții ei. Trei ani nu a vrut să calce pragul locuinței: „E plin de amintiri”

Lolrelai a luat decizia de a se muta în apartamentul în care au murit părinții săi, în urmă cu ceva timp. Durerea din suflet și amintirile au făcut-o să nu calce pragul locuinței timp de trei ani, însă vedeta a ales să renunțe la chirie și să se întoarcă în casa respectivă. Care este motivul pentru care a făcut această schimbare pe care a evitat-o în ultima vreme, în rândurile de mai jos.

Lolrelai, pe numele său real, Ștefania Costache, a trăit o durere fără margini, în urmă cu trei ani, atunci când și-a pierdut cele mai dragi persoane din viața ei: părinții. Comedianta nu a putut accepta pierderea lor, motiv pentru care a ales să se detașeze de acele amintiri care nu-i dădeau pace și să se mute într-o altă locuință. Timp de trei ani, vedeta a locuit cu chirie, însă, de curând, tânăra a ales să se mute în apartamentul în care au locuit părinții săi.

Lolrelai nu a putut să mai locuiască în apartamentul în care s-au stins părinții ei: „Au intrat prietenele mele”

În cadrul unui interviu, fosta finalistă iUmor a mărturisit că a renovat întreaga locuință, pentru a se putea readapta mai ușor. Gândul că mama ei a murit în acea locuință a făcut-o să stea departe de toate acele amintiri.

„Am modificat totul (n.r. în locuință) și am ales să mă întorc aici, deși probabil era mult mai simplu să-l vând. El este într-o zonă bună, aș fi putut să îmi iau un alt apartament, să o iau de la 0 cu totul decât să renovez și să schimb pereți. A fost o chestie și care a durat mult, dar știu că mama și-a dorit foarte mult să nu vând apartamentul. Având o situație relativ bună financiară în momentul de față, am putut să îl păstrez chiar dacă nu făceam nimic cu el, pentru că trei ani de zile nu am intrat aici, doar am plătit întreținerea pentru el și eu am locuit cu chirie în blocul de lângă”, a mărturisit Lolrelai, pentru Antena Stars.

Motivul pentru care a ales să se mute în acel apartament a fost strict legat de îndeplinirea dorinței mamei sale, care a vrut ca apartamentul să rămână în familia lor.

„Nu am putut (n.r. să intre în apartamentul părinților) pentru că e plin de amintiri și probabil cea mai pregnantă fiind faptul că mama a murit în apartament aici, nu aș putea să spun exact unde, dar am tendința de a căuta cu ochiul din ce mi s-a povestit. Eu nu am intrat în casă, au intrat prietenele mele”, a mai adăugat tânăra.

