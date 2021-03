Medicul care a drogat-o și violat-o pe Lolrelai de la iUmor a încercat să mai facă o victimă: “M-a dus la el acasă, a început să țipe, să vorbească urât”

O brunetă susține că medicul care a drogat-o și violat-o pe Lolrelai a încercat să abuzeze și de ea. În speranța că și alte foste paciente vor decide să vorbească despre trauma suferită, tânăra a împărtășit public experiența delicată prin care a trecut. Între povestea ei și a fostei concurente de la “iUmor” sunt câteva asemănări.

Lolrelai de la “iUmor” nu este singura victimă a stomatologului violator

Aflată în platoul emisiunii “Xtra Night Show”, bruneta nu și-a dorit să îi fie dezvăluită identitatea și a stat cu spatele la camerele de filmat. Ea a descoperit ce i s-a întâmplat Ștefaniei Costache, după ce o prietenă i-a zis despre interviul pe care aceasta l-a oferit în urmă cu două zile în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

“Am fost la acest medic pentru a-mi aplica o bijuterie dentară. M-a invitat să fumez, să stăm de vorbă, dar eu îi spuneam că mă grăbesc. Și-a terminat țigara și a venit să îmi spună că am o căriuță. Am revenit pentru acea intervenție, mi-a dat cu acel spray cu lidocaină, și cu acel gel roșu. Avea un gust amar. Îmi zicea că nu am voie să elimin acea substanță din gură, dar am apucat să dau jumătate afară. Începusem să nu îmi mai simt mâinile și picioarele, apoi a început să pună mâna pe mine, pe picioare, apoi pe sâni, am dat să mă ridic și am căzut. I-am spus că sunt conștientă și că știu ce vrea să îmi facă”, a declarat tânăra la “XNS”.

Cu toate acestea, stomatologul nu a renunțat la planul său diabolic și, cu scuza că trebuie să ducă un anume obiect acasă, el a reușit să o aducă pe brunetă în apartamentul său, în care Ștefania Costache, aka Lolrelai, a mărturisit că a fost violată. În cazul vloggeriței, medicul a invocat motivul potrivit căruia trebuie să vorbească prin apel video cu soția lui.

Descoperă și: Motivele sfâșietoare pentru care Ștefania Costache a ascuns că a fost violată de un medic: “Știu că veți căuta să dați vina pe victimă” | VIDEO

Din fericire, bruneta a reușit să scape din locuința doctorului în timp ce acesta își făcea baie, iar când și-a dat seama că nu o poate controla, el a reacționat foarte urât. Conform declarațiilor sale, el a urlat și a început să spună cuvinte ca la ușa cortului.

“Am ajuns la el acasă, am intrat în apartament, a încuiat ușa și mi-a zis să stau pe canapea cât el se duce să își facă un duș. Eu eram conștientă, îmi aduc aminte tot, nu eram coerentă. Am reușit să merg spre ușă, am luat cheia de pe șifonier și am ieșit, nu mi-am luat nici geantă nici nimic. Am trântit ușa mai tare, el a auzit și a ieșit din duș, a început să țipe, să vorbească urât, mi-a luat geanta, mi-a pus geanta în brațe și mi-a chemat un taxi. După două ore de la incident, am fost la Poliție și la spital. Nu mi-au găsit nici un fel de substanță în sânge, deși eu mi-am revenit abia a doua zi. Mi-au spus la spital că am avut o cădere de calciu. Eu cred că a fost o combinație de substanțe”, a mai dezvăluit fosta pacientă stomatologului acuzat de viol.

Citește și: Cu durere în suflet, Ștefania Costache a dezvăluit a fost drogată și violată de un doctor: “Am depus plângere la poliție, am fost la INML”. Fosta concurentă de la iUmor a văzut imaginile surprinse de camerele video din blocul medicului | VIDEO

Sursa foto: Facebook & captură video Antena Stars