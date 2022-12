Lora a vorbit despre adopția unui copil! Își dorește artista să facă acest pas?

Lora este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreața este urmărită de sute de fani, iar atunci când are ocazia, vedeta împărtășește cu aceștia diferite lucruri din viața sa personală. Recent, frumoasa blondină le-a vorbit celor care o urmăresc despre adopția unui copil. Vedeta mărturisește că ar putea să iubească un copil deși nu i-a dat naștere.

La cei 40 de ani, Lora se poate considera o femeie norocoasă. Are o carieră de succes, o relație frumoasă, iar în curând va face pasul cel mare alături de partenerul său, Ionuț Ghenu. Cei doi au planuri mari de viitor și sunt extrem de fericiți împreună.

Atunci când are timp liber, Lora vorbește cu fanii săi și le răspunde acestora la întrebări. Unul dintre internauți a fost curios să afle dacă artista ar fi dispusă să adopte un copil și, mai ales, dacă l-ar putea iubi fără să fie al ei.

NU RATA: LORA, RĂSPUNS DUR PENTRU CEI CARE AU CRITICAT-O ÎN MEDIUL ONLINE: „NU M-AȘ ÎNTÂLNI CU CINEVA OBSEDAT”

Cântăreața nu s-a ferit să răspundă și a oferit câteva argumente solide. Artista a explicat faptul că ar putea face cu siguranță acest lucru. Atât timp cât poate iubi un om, indiferent că este soț sau prieten, poate iubi și un copil care nu este al ei.

”Eu cred că dacă poți să iubești un bărbat foarte mult, cu toate că nu l-ai născut tu, dar e soțul tău, iubitul tău. Dacă poți să-ți iubești prietenii foarte mult, cred că poți să iubești foarte mult un copil care nu este născut de tine. Nu cred că asta e regula ca tu să iubești pe oricine”, a spus Lora pe InstaStory.

Ce a spus Lora despre nuntă

În trecut, Lora nu își dorea atât de mult să mai îmbrace rochia de mireasă, pentru că, spunea ea, relația va fi aceeași, indiferent dacă există un act de căsătorie sau nu. Acum, artistaia în considerare și acest aspect, și se gândește să facă nuntă, însă, nu neaparat una cu tam-tam, ci, un eveniment discret, la care vor participa doar cei foarte apropiați.

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, a mărturisit Lora pentru SpyNews.