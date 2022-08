Lora și Ionuț Ghenu, probleme în paradis?! Artista și-a făcut bagajele și a plecat de acasă

Lora și Ionuț Ghenu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. La început, cei doi au trecut prin multe încercări împreună, însă, cu trecerea timpului au demonstrat că dragostea poate învinge orice obstacol. Asta până acum câteva zile când… gestul făcut de artistă a lăsat loc altor interpretări. Iată ce s-a întâmplat.

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu extrem de apreciat, iar fanii celor doi sunt mereu curioși să afle ce se întâmplă în viața acestora. Cei care îi urmăresc au început să își pună semne de întrebare din cauza faptul că aceștia nu s-au mai afișat împreună în ultima vreme.

Recent însă, frumoasa blondină le-a transmis admiratorilor un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, în care a explicat de ce a dispărut din mediul online. Anunțul a reușit să îi bulverseze și mai tare pe aceștia.

Blondina a dezvăluit că și-a făcut bagajele și a plecat de acasă fără iubitul ei, Ionuț Ghenu. Stresul din ultima perioadă, dar și faptul că a avut mai mult de muncă la afacerea pe care o are cu cosmetice, au făcut-o pe cântăreță să își dorească să petreacă un timp singură.

Lora a plecat într-o escapadă la un hotel de lux, unde se relaxează, dar le-a promis celor care o urmăresc faptul că se va întoarce în forță.

„Știți ce trebuie să facă o femeie din când în când?! Să petreacă puțin timp singură la un hotel de 5 stele. (…) Când ai o perioadă agitată cu mult stres și simți că ești ”low battery”, ia-te de mână și mergi câteva zile într-un loc prețios. Meriți!”, a spus Lora, pe contul ei personal de Instagram.

Lora a povestit despre începuturile relației cu Ionuț Ghenu

Lora și Dan Badea au divorțat în anul 2014, cei doi ajungând la concluzia că nu mai pot continua o relație care a însemnat și multe momente tensionate. În cadrul podcastului susținut de Cătălin Măruță, cântăreața Lora și-a deschis sufletul și a vorbit despre un moment mai puțin plăcut din viața ei, și anume divorțul de cunoscutul comediant: ”Bineînțeles că nu a mers și din cauza mea. Mariajul a eșuat din cauza… vieții care așa a dus lucrurile. Am simțit la un moment dat, nu că sunt în comă, că nu mai am inimă în piept, că nu mai bate. Energia mea era acolo. Filmam 14-15 ore. Nu mai înțelegeam nimic și nu mă mai emoționau copiii”.

Apoi, după mariajul eșuat cu Dan Badea, artista Lora și Ionuț Ghenu, managerul său, au devenit extrem de apropiați. În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz: ”Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”.