Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit, după 9 ani de relație! Primele imagini de la eveniment. FOTO

Fericire mare pentru Lora și alesul inimii ei, Ionuț Ghenu! După o relație de aproape un deceniu, Lora și Ionuț Ghenu și-au oficializat povestea de dragoste și au devenit o familie cu acte în regulă! Primele imagini de la evenimentul fericit au apărut!

Astăzi, 19 septembrie, cei doi au spus ”Da” în fața ofițerului de la Starea Civilă. Momentul mult așteptat atât de fani, cât și de cuplul care a fost mereu discret în privința vieții personale, a venit într-un final. Anunțul a fost făcut într-un mod inedit pe contul de Instagram al artistei, unde Lora a împărtășit vestea cu admiratorii săi, postând un video cu inelul de logodnă pe deget.

Primele imagini de la eveniment au apărut, iar blondina și-a împărtășit fericirea cu fanii ei! Vedeta a ales o rochiță roz pentru ziua cea mare, o pereche de pantofi în aceeași nuanță, iar coafura a fost simplă dar perfectă pentru stilul de prințesă pe care l-a înfățișat. Buchețelul miresei a fost format din orhidee și s-a potrivit perfect cu rochița scoasă din povești.

Lora era nerăbdătoare să facă pasul cel mare alături de iubirea vieții ei, iar mesajul transmis cu o zi înainte de evenimentul cel mare arăta cât de fericită și entuziasmată era vedeta.

”Știți ce mi-am dat seama? Că mâine o să îmi taie cineva buletinul în fața mea. Și de mâine eu am să fiu căsătorită cu iubirea vieții mele. Mâine e Starea Civilă. Oh my God, I’m so happy (n.r. Doamne, sunt așa de fericită)”, a spus Lora, ieri, pe Instagram.

